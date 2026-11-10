12月4日に公開されるディズニー・アニメーション最新作『ビリーと魔法のはじまり』で、主人公ビリーの母・アリス役の日本版声優を、女優の麻生久美子が務めることが決定した。あわせて、主人公ビリー役の畑芽育、使い魔の猫ビーフ役の生田斗真とともに出演する特別映像も公開された。

本作は、ディズニー・アニメーション・スタジオによる劇場最新作。ディズニーヒロイン史上初となる“現代の高校生”ビリー・ドーが、封印されていた魔法の力に目覚め、魔法使いたちが暮らす秘密の王国“ヘックス”へ導かれていく冒険を描く。

今回発表されたアリスは、娘のビリーを守るため家族の秘密を抱え続ける母親。ディズニー本社によるオーディションを経て役を射止めた麻生久美子は、本作がディズニー作品への初参加となる。

公開された特別映像では、畑芽育と生田斗真が“魔法”をテーマにしたマジックを披露。カードの絵柄が次々と変化し、最後にはアリスのカードから麻生久美子本人が登場する演出で、日本版声優就任がお披露目された。

麻生久美子は出演決定時について、「ぜひ挑戦したいと願っていたお仕事でしたので、知らせを心待ちにしていました」と振り返り、「今は本当に幸せです」と喜びをコメント。また収録については、「とても楽しく、幸せな時間でした。『録り直しがあればいいのに』と、ひそかに願ってしまったほどです（笑）」と語っている。

自身も同年代の子どもを持つ母親である麻生久美子は、アリスについて「娘を心から大切に思っている母親です。深く愛しているからこそ心配が尽きず、つい干渉しすぎてしまう。『娘を守りたい』という思いが何より強い人なのだと思います」と説明。ビリーとの親子関係にも強く共感したことを明かした。

さらに作品については、「ビリーは本当に魅力的なヒロインで、自然と応援したくなる愛おしい存在です」と絶賛。「ビリーがどのように成長していくのか、そしてビリーとアリスの母娘の関係がどう変わっていくのかにも注目してご覧いただけたらうれしいです」とメッセージを寄せている。

『ビリーと魔法のはじまり』は12月4日より全国公開。日本版声優として畑芽育、麻生久美子、生田斗真が出演する。

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