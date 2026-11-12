年末に向けて大型音楽特番の放送が相次ぐ中、そのトップバッターとなる読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭2026』が11日に生放送され、本番終了後に番組公式Xで、放送映像の違法アップロードについて注意が呼びかけられた。

毎回相次ぐ歌唱シーンの切り取り動画投稿

大阪城ホールから生放送された同番組は、宮根誠司とウエンツ瑛士が司会を務め、Mrs. GREEN APPLE、M!LK、Number_i、HANA、なにわ男子、ゆずら28組が出演し、約3時間にわたって多彩なパフォーマンスを繰り広げた。

年末にかけて大型音楽特番の放送が相次ぐこの時期、SNS上には出演アーティストの歌唱シーンなどを切り取った動画が数多く投稿される。その中には、権利者の許諾を得ずにアップロードされたものもあり、放送コンテンツの著作権保護が課題となっている。

こうした中、『ベストヒット歌謡祭』公式Xは「TVer・ytv MyDo!以外のXやTikTokでアップされている #ベストヒット歌謡祭 の動画はすべて違法アップロードとなります」と注意喚起。

その上で、「ぜひ公式のTVer見逃し配信からお楽しみください」と呼びかけ、「来年以降の番組制作を行う上での参考＆スタッフ一同の励みにもなります」と、正規の配信サービスで視聴する意義を訴えた。

「推しに誇れるファンダムになりましょ」視聴者から共感の声

この呼びかけに対し、SNSでは「素晴らしい番組を届けてくださった皆さんへの感謝と敬意を込めて、公式の見逃し配信で楽しみたいですね」「アーティストの皆さんや制作に携わる方々の想いが大切に守られ、これからも素敵な音楽の時間が続いていくことを願っています」と、番組側の訴えに賛同する声が寄せられた。

また、「録画してない方はTVerから観ましょう」「TVerでスクショとか画録とか貼るのもやめてね」と、映像の無断転載を控えるよう促す意見も。

さらに、「推しに誇れるファンダムになりましょ」「推しを応援しているつもりが、結果的に番組制作の妨げになり、推しの名前を汚す行為になっています」と、ファン自身の行動を問い直す声も見られた。

民放連は今年3月、放送番組の違法アップロードに関する調査結果を公表。調査対象としたYouTubeの300アカウントから、25の民放番組に関する違法アップロード動画が1万5,214件見つかり、その累計再生回数は約111億回に上ったと報告している。

今後も『ベストアーティスト』(日本テレビ)、『FNS歌謡祭』(フジテレビ)、『ミュージックステーションスーパーライブ』(テレビ朝日)、『輝く!日本レコード大賞』(TBS)、そして『NHK紅白歌合戦』と、年末に向けて大型音楽特番が続く。アーティストへの応援と番組の制作環境を守るためにも、公式が提供する配信サービスを利用することが改めて求められている。