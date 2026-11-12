フジテレビ系音楽特番『2026FNS歌謡祭』(第1夜：12月2日18:30～23:18、第2夜：12月9日18:30～21:54)の出演アーティスト第2弾が12日、発表された。スピッツが5年ぶりに出演し、2週連続でパフォーマンスを披露するほか、Mrs. GREEN APPLE、浜崎あゆみ、LiSA、島袋寛子ら23組の出演が新たに決定した。

スピッツ、5年ぶり出演で2曲をフルサイズ披露

相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める『2026FNS歌謡祭』。2夜合計約8時間30分にわたって生放送され、すでにSixTONES、Snow Man、Number_i、HANA、M!LKら36組の出演が発表されている。

今回の第2弾発表で、今年メジャーデビュー35周年を迎えたスピッツが5年ぶりに出演することが決定。2021年以来となる『FNS歌謡祭』で、2週連続のパフォーマンスを披露する。

第1夜では、話題のドラマ主題歌「見知らぬ糸」を歌唱。第2夜では、自身初のテレビアニメ書き下ろし楽曲「灯を護る」を披露する。いずれもフルサイズでのパフォーマンスとなる。

Mrs. GREEN APPLE、映画主題歌をテレビ初披露

Mrs. GREEN APPLEは第1夜に出演し、「GOOD DAY」と「本と彗星」の2曲をパフォーマンスする。

「GOOD DAY」はCMソングとしても話題を集めた楽曲で、「本と彗星」は11月27日公開の北村匠海主演映画『君の話』のために書き下ろされた主題歌。今回がテレビ初披露となる。

また、浜崎あゆみは「evolution」「M」「Rule」の3曲をメドレーで披露。「M」をフジテレビで歌唱するのは22年ぶりとなる。

倖田來未は、第2子出産後初となるパフォーマンスを披露。ピアニストの清塚信也とともに、2007年のヒット曲「愛のうた」を届ける。

LiSAは2夜連続で出演。第1夜では映画主題歌「ソフィリア」に加え、島袋寛子とのコラボレーションでSPEEDの名曲「Wake Me Up!」を歌唱する。第2夜では代表曲「紅蓮華」を披露する。

Da-iCE×本田響矢、再び『めおと日和』主題歌でコラボ

『FNS歌謡祭』恒例の一夜限りのコラボレーションも発表された。

第2夜では、Da-iCEのボーカル・大野雄大と花村想太が、本田響矢と共演。現在放送中のフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌「うららか」を披露する。

昨年の『FNS歌謡祭』では、同ドラマの2025年版主題歌「夢中」をBE:FIRSTと本田がコラボレーションして話題を集めた。今年はDa-iCEの2人と本田による特別なパフォーマンスが実現する。

さらに、CANDY TUNEは、10月から歌手活動にも挑戦している吉田沙保里と共演。CMでの共演も話題となった両者が、「倍倍FIGHT!」をコラボレーションする。

KEY TO LIT、デビュー当日に『FNS歌謡祭』初出演

12月9日にCDデビューするKEY TO LITは、記念すべきデビュー当日に『FNS歌謡祭』に初出演。仲間との絆をテーマにしたデビュー曲「KEY TERUYA2 ～キテルヤツ～」を生パフォーマンスする。

Travis Japanも第2夜に登場。11月18日に配信リリースされる4thアルバム『Jewelry Basket』から、リード曲「POP STAR」を披露する。

中島健人は第1夜に出演し、「超☆HENSHIN」と「最初はキュン!」の2曲をメドレーで届ける。

堂本光一＆井上芳雄ら“帝コン”メンバーが集結

恒例のミュージカル企画では、帝国劇場の歴史をつなぐアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』、通称“帝コン”の出演者が集結する。

堂本光一、井上芳雄をはじめ、石丸幹二、島田歌穂、平原綾香、ソニン、佐藤隆紀(LE VELVETS)、桜井玲香、岡宮来夢が、映画『グレイテスト・ショーマン』の楽曲「This is Me」を『FNS歌謡祭』だけの特別バージョンで披露する。

このほか、第1夜には相川七瀬、HY、高畑充希、三浦大知、Little Glee Monsterら、第2夜には加藤ミリヤ、工藤静香×押尾コータロー、近藤真彦、柴咲コウ、氷川きよし、ピコ太郎らの出演が決定した。

出演アーティストや特別企画は、今後も追加発表される予定となっている。