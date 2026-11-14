櫻井翔主演の日本テレビ系ドラマ「占拠」シリーズ第4弾『XXXX占拠』が、2027年1月に新春2時間スペシャルドラマとして放送されることが14日、発表された。正式タイトルに入る新たな「占拠場所」は明かされておらず、Xでは早速、様々な予想が繰り広げられている。

「スキー場」「雪山温泉」…冬の舞台から予想

2023年の『大病院占拠』、2024年の『新空港占拠』、2025年の『放送局占拠』に続くシリーズ第4弾。これまで3文字だった占拠場所が、今回は仮タイトルで「XXXX」と4文字になっていることも注目を集めている。

今作の舞台は、『放送局占拠』の事件から1年半後となる2027年冬。櫻井演じる刑事・武蔵三郎が休暇を過ごすはずだった場所で、面をかぶった謎の武装集団による占拠事件が発生する。

こうした設定を手がかりに、公式Xで実施されている予想キャンペーン「#XXXX占拠次の占拠場所はどこだ」には、「スキー場」「ゲレンデ」「雪山山荘」「温泉旅館」「老舗旅館」など、冬のリゾート地を想起させる投稿が続々。「白銀山荘」「雪山別荘」「雪山温泉」といった具体的な予想も寄せられている。

また、「高速道路」「古美術館」「黒部ダム」「豪華客船」「名古屋駅」など、これまでのシリーズに登場した大規模施設のイメージを踏まえた舞台も見られる。

「犬小屋」「宇宙」…ユニークな回答も続々

一方、文字数にとらわれないユニークな予想も相次いでいる。「公民館」「イオン」「犬小屋」「近所のカードショップ」といった身近な場所から、「日本列島」「宇宙」とスケールの大きなものまで、発想は様々。1文字目がに見えることから「古畑任三郎」、さらには嵐の盟友「相葉雅紀」と場所ではなく人物の名前を挙げる投稿も見られた。

さらに、前作の展開を踏まえて「武蔵一家」と予想するユーザーも。2時間スペシャルという放送枠に加え、『放送局占拠』のラストで大和耕一が武蔵の妻・裕子に似た女性と並んでいたことから、今回は占拠のターゲットを絞っている可能性があると考察している。