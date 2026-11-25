ヒューマン・データ・ラボラトリは2026年11月17日、「第1回 胃の不調白書2026」を発表した。同調査は2026年10月16日～19日、全国の20歳～69歳の男女1,000人を対象に、インターネットで実施したもの。

一年で最も胃に負担がかかった出来事は「食料品価格の変動」

2026年を振り返り、「胃が痛くなるほど大変だった・ストレスを感じた」と思う社会の出来事や変化を聞いたところ、最も多かった回答は「コメをはじめとした食料品価格の変動」で21.4%だった。次いで、「異常気象(豪雨・長雨・酷暑・寒暖差・大雪など)」が19.0%、「電気代・ガソリン代などエネルギー価格による負担」が18.4%となった。

同社は、食料品の値上げが相次いだことに加え、天候不順による野菜価格の高騰が家計に影響したことが背景にあると推察。この結果を受け、「食料品価格の変動」を「2026年胃痛大賞」に決定した。

今年胃の不調を感じた人は60.1%、約3人に1人は日常的に実感

今年に入って胃の不調を感じることがあったかを聞くと、60.1%が「胃の不調あり」と回答した。内訳は「よくある」が12.2%、「ときどきある」が21.8%、「たまにある」が26.1%だった。また、「よくある」と「ときどきある」を合わせると34.1%となり、約3人に1人が日常的に胃の不調を感じていることがわかった。

性年代別では、女性は40代が74.0%、20代が73.0%、男性は60代が63.0%、20代が59.0%となり、それぞれの性別で胃の不調を感じる割合が高かった。

今年に入って胃の不調を感じることはあったか

性年代別 胃の不調

5人に1人が昨年より胃の不調が悪化したと回答

今年に入って胃の不調を感じると回答した人に、昨年(2025年)と比べた症状の程度を聞いたところ、「悪化した」は21.0%だった。内訳は「かなり悪化した」が2.8%、「やや悪化した」が18.2%で、約5人に1人が昨年より症状が悪化したと回答した。

一方、「改善した」は13.0%で、「かなり改善した」が2.6%、「やや改善した」が10.4%となった。

昨年と比べた今年の胃の不調の程度

胃の不調の症状は「胃もたれ」が最多、週1回以上感じる人は39.3%

胃の不調を感じている人に症状を聞くと、最も多かったのは「胃もたれ」で51.3%だった。次いで、「お腹の張り・膨満感」が33.5%、「胸やけ」が28.2%、「胃痛(みぞおちの痛み)」が26.2%、「吐き気・むかつき」が25.7%となった。

また、胃の不調を感じる頻度については、「週1回以上」が39.3%となり、定期的に不調を感じている人も少なくないことがわかった。

胃の不調の症状

胃の不調を感じる頻度

胃の不調の主な原因は「精神的なストレス」と「食べ過ぎ」

1年を通して、胃の不調の原因として考えられるものを聞いたところ、最も多かったのは「精神的なストレス」で37.7%だった。僅差で「食べ過ぎ」が36.3%となり、上位2項目に並んだ。次いで、「脂っこい食事」が25.6%、「疲労」と「睡眠不足」がともに18.3%となった。

胃の不調の原因として考えられるもの

胃の不調による生活への影響は「食事を十分に楽しめなかった」が最多

胃の不調による生活への影響について聞くと、最も多かったのは「食事を十分に楽しめなかった」で29.4%だった。続いて、「イライラや不安が増える」が25.7%、「睡眠への影響」が21.3%となり、胃の不調は食事だけでなく、精神面や睡眠にも影響していることがわかった。

胃の不調による生活への影響

胃の不調で医療機関を受診・検査した人は22.5%

今年に入って胃の不調により医療機関を受診した、または検査を受けたかを聞くと、22.5%が「はい」と回答した。

性年代別では、受診・検査の経験者は男女ともに20代が最も多く、男性は40.7%、女性は28.8%となった。

診断結果は「特に異常を指摘されなかった」が最多、「逆流性食道炎」も2割超

胃の不調で医療機関を受診した、または検査を受けた人に直近の診断結果を聞いたところ、最も多かったのは「検査では特に異常を指摘されなかった」で26.3%だった。次いで、「逆流性食道炎」が25.4%、「慢性胃炎」が16.0%、「機能性ディスペプシア(FD)」が13.5%、「急性胃炎」が13.2%となった。

直近の診断結果

胃の不調を感じる人の55.7%が対策を意識

胃の不調を感じている人に、日ごろ胃に負担がかからないよう意識しているかを聞くと、55.7%が「意識している」と回答した。内訳は「意識している」が14.3%、「やや意識している」が41.4%だった。

性年代別では、「意識している」と回答した割合は男性30代が73.5%、女性60代が70.2%で、それぞれ最も高かった。

胃に負担がかからないようにする意識

日常的な胃の対策は「食べ過ぎ・飲み過ぎを控える」「乳酸菌を含む食品を摂る」

胃に負担をかけないために日ごろ行っていることを聞いたところ、最も多かったのは「食べ過ぎ・飲み過ぎを控えている」で43.4%だった。次いで、「ヨーグルトなど、乳酸菌を含む食品を摂る」が36.0%、「脂っこいものや刺激の強い食べ物を控えている」が34.8%となった。

胃に負担をかけないために日ごろ行っていること

胃の健康を意識して摂る食品・飲料1位は「ヨーグルト」

胃の健康を意識して日ごろから摂っている食品・飲料について聞くと、1位は「ヨーグルト」で43.9%、2位は「納豆」で34.2%だった。

3位以下は、「豆腐」が26.1%、「野菜」が24.7%、「卵」が22.3%、「水・白湯」が20.2%となった。

専門医が指摘する胃の不調の原因と今冬の注意点

今回の調査結果を受け、川西市立総合医療センター総長の三輪洋人先生に、胃の不調の原因や冬に気をつけたい習慣について話を聞いた。

三輪先生によると、胃の不調にはストレスや生活リズムの乱れが深く関係しているという。胃の運動異常や知覚過敏は自律神経によってコントロールされており、過度なストレスや睡眠不足などが影響する。また、暴飲暴食や不規則な食生活も胃酸の分泌過多につながると説明した。

冬は、辛い鍋料理の食べ過ぎや食後すぐに横になること、お腹まわりを締め付ける服装などにも注意が必要だという。胃の不調を防ぐため、腹八分目を心がけてよく噛んで食べるほか、朝食を抜かず規則正しい食生活を意識することが大切だと指摘した。

さらに、腹巻きや温かい飲み物などでお腹を冷やさないことも対策の一つ。朝食をとる際は、ヨーグルトや温かいスープ、果物など、食べやすいものから取り入れることをすすめている。