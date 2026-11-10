マイボイスコムは2026年11月9日、10回目となる「ストレス」に関する調査結果を発表した。調査は2026年10月1日～10月7日、同社のアンケートモニター10,630人を対象にインターネットで行われた。

ストレスを感じている人は6割

ストレスを感じている人は、「とても感じている」「やや感じている」を合わせて6割だった。年代・性別で見ると、男性10～50代では各60%台、女性10～50代では各70%台。女性60代も7割弱となっている。

ストレスを感じる度合い

ストレスを感じる状況は「仕事内容・労働環境」が最多

ストレスを感じる状況は、「仕事内容・労働環境」(28.9%)が最も多かった。続いて「病気やケガ、健康・体力面」「睡眠の質、睡眠不足」「金銭面」が各2割強となっている。男性30～50代では、「仕事内容・労働環境」「職場の人間関係」が上位2項目だった。

「病気やケガ、健康・体力面」は高年代層で比率が高く、男性70代や女性60～70代では最も多い回答となった。「日常の家事」「将来への不安」は女性で高く、「子育て・子どもの教育」は女性30～40代で高い傾向がみられた。また、「コンプレックス、劣等感」は女性や若年層で比率が高かった。

ストレスによる心身の変化は「いらいらしやすくなる」が最多

ストレスを感じた時の心身の症状・変化は、「いらいらしやすくなる」が34.7%で最多となった。「気力がなくなる、元気がなくなる」「眠れない・眠りが浅い」も各20%台に上っている。

女性10～40代では、「食べ過ぎ、過食」「いらいらしやすくなる」「気力がなくなる、元気がなくなる」「情緒不安定」「頭痛やめまい」の比率が高かった。「眠れない・眠りが浅い」も女性で高い傾向にある。一方、男性や高年代層では「特にない」が多かった。

ストレスへの対処方法1位は「寝る」

ストレスへの対処方法は、「寝る」が22.4%で最も多かった。次いで「テレビ番組、YouTubeや動画配信サービス、映画などを見る」(21.8%)、「好きなものを食べる」(20.3%)となっている。

女性30～60代では、「好きなものを食べる」が1位だった。また、女性は「家族や友人・知人と話す、メールやLINEなどをする」「テレビ番組、YouTubeや動画配信サービス、映画などを見る」「お茶類、コーヒーを飲む」「ひとりで過ごす時間をつくる」も男性より比率が高かった。

「音楽を聴く」は男性10・20代や女性10～30代、「ゲームをする」は男性の若年層で高い傾向がみられた。

ストレスを発散・解消できている人は4割強

ストレスの発散・解消ができていると思う人は、「できている」「まあできている」を合わせて4割強だった。年代別では70代で高く、30～50代で低い傾向にある。一方、できていないと思う人は、「できていない」「あまりできていない」を合わせて2割強。女性30代では4割弱とほかの層より高く、特に「とてもストレスを感じている」と回答した人では6割強を占めた。

ストレスをためないために心がけていることは?

調査では、ストレスをためないために心がけていることについても自由回答で聞いた。寄せられた4,117件のコメントから、一部を紹介する。

・「嫌なことがあったときは、母親に話を聞いてもらう。グチを吐き出す。」(男性29歳)



・「あまり人の悪口を言わない。ストレスがたまったと思ったら運動やカラオケなどですぐに発散する。」(男性48歳)



・「自分の生きがいを見直してストレスの原因が些細なことだと思うように切り替える。」(男性75歳)



・「嫌だと思ったことはすぐに誰かに聞いてもらったり、すぐに紙に書いたりすること。」(女性27歳)



・「美容院に行ったり、整体に行ったりして自分を甘やかす。」(女性36歳)



・「何か嫌なことがあっても、毎日小さな幸せを見つけて寝る前にそれを思い出してから就寝する。」(女性58歳)

