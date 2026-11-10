大正製薬は2026年11月6日、「正月太りと体重管理に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2026年10月16日～10月20日、お腹まわりが気になる40～59歳の男女1,277人を対象に、インターネットで実施したもの。

正月太り経験者の46.4%が元の体重まで戻せていない

過去3回の年末年始に正月太りを経験したかを聞いたところ、50.5%が少なくとも1回は経験しており、31.9%は3回すべてで経験していた。また、直近に経験した正月太りで1kg以上体重が増えた人は86.8%に上った。

過去3回の年末年始に正月太りを経験したか

正月太りを経験した人のうち、直近の体重増加について「ある程度戻ったが、年末年始と同程度まで戻っていない」「ほとんど・まったく戻っていない」と回答した人は46.4%。約半数が元の体重まで戻せていないことが分かった。

一方、元の体重に戻った人でも、回復までに「1週間以内」だった人は7.1%にとどまった。「1か月超～3か月以内」「3か月以上」と、元の体重に戻るまで1か月を超えた人は46.6%に上っている。正月太りは一時的な変化と思われがちだが、増えた体重を元に戻すには時間がかかるケースもあるようだ。

直近の体重増加

体重が戻ってもお腹まわりは戻らない? 25.3%が実感

直近に経験した正月太りで気になった変化を聞くと、最も多かったのは「体重の増加」(59.2%)だった。次いで「お腹の見た目」(51.0%)、「お腹まわり・腹囲の増加」(50.1%)、「洋服・ベルトのきつさ」(34.7%)と続き、お腹まわりの変化も多くの人が気にしていた。

正月太り後の体重とお腹まわりの戻り状況では、「体重もお腹まわりも戻っていない」人が32.1%、「体重は戻ったが、お腹まわりは戻らなかった」人が25.3%となった。体重が元に戻っても、お腹まわりの変化は残る場合があるようだ。

直近に経験した正月太りで気になった変化

正月太りは早めの対策がカギ? 3日以内に始めた人の64.0%が体重回復

正月太りに気づいてから対策を始めるまでの期間別に、元の体重まで戻った人の割合を比較したところ、気づいてから3日以内に対策を始めた人では64.0%が元の体重まで戻っていた。

一方、対策を始めた時期が「1か月超～3か月以内」だった人では48.4%、対策をしなかった人では22.9%にとどまった。正月太りに気づいて早めに対策を始めた人ほど、元の体重まで戻った割合が高い傾向が見られた。

なお、本調査は生活者の自己申告による実態調査であり、対策開始時期と体重回復の関連を示すもので、因果関係を示すものではない。

元の体重まで戻った人の割合

食べ過ぎが続くと脂肪細胞が増える可能性も

正月太りでは体重だけでなく、お腹まわりの変化も気になる人が多い。一方、体重は食事内容や水分量、排泄、活動量などの影響を受けて変動するため、正月明けに増えた体重の全てを脂肪の増加と捉えることは適切ではない。ただし、洋服やベルトがきつくなるなどのお腹まわりの変化には、体脂肪の蓄積が関係している可能性もあるという。

宮崎滋医師によると、健康な男性22人が通常時のエネルギー必要量より40%多くエネルギーを8週間摂取した研究では、平均6.7kgの体重増加とともに、脂肪細胞のサイズ増加および細胞数の増加を示唆する所見が認められたという。

脂肪組織は、まず脂肪細胞一つひとつを大きくする「肥大」によって余ったエネルギーを蓄える。しかし、過剰摂取が大きく、一定期間続く状況では、細胞の肥大だけでなく、新たな脂肪細胞が生じる可能性も考えられる。

さらに、成人では大幅に減量した場合でも、脂肪細胞のサイズは減少する一方、細胞数は変化しにくいという報告もある。こうした知見から、脂肪細胞数が増えるほど、その後にエネルギーを蓄える「受け皿」が多い状態となり、体重を再び増やしやすくする一因になる可能性があると宮崎医師は解説している。

ただし、短期間の体重変化には水分量や食事内容、排泄などの影響も含まれるため、増加分の全てを体脂肪とみなすことはできない。体重だけで判断せず、腹囲や食生活、活動量の変化も合わせて確認することが大切だという。