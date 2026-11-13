smilelineは2026年11月11日、「歯の寿命に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2026年10月7日、全国の30～50代の男女500人を対象に、インターネット調査で実施したもの。

歯の寿命に関する意識調査

「歯にも寿命がある」と聞いて72.4%が関心

「歯にも寿命がある」と聞いてどのように感じるか尋ねたところ、「とても気になる」「少し気になる」と回答した人は72.4%に上った。一方、「歯に寿命があるとは考えたことがなかった」と回答した人も15.2%いた。

男女別では、「とても気になる」と回答した人は男性34.1%、女性43.8%で、女性が男性を9.7ポイント上回った。「少し気になる」まで合わせると、男性69.4%、女性75.6%となり、女性の方が歯の寿命への関心が高い傾向が見られた。

また、「歯に寿命があるとは考えたことがなかった」と回答した人は男性13.2%、女性17.4%だった。普段は歯の寿命を意識していない人もいる一方で、歯にも寿命があると聞くと、男女ともに多くの人が関心を示す結果となった。

自分の歯があと何年使えるか、72.2%が知りたい

自分の歯が「あと何年くらい使えるのか」を知りたいか尋ねたところ、「とても知りたい」「できれば知りたい」と回答した人は72.2%となった。

男女別では、男性69.0%、女性75.6%が知りたいと回答。特に「とても知りたい」は男性22.9%、女性30.6%で、女性が7.7ポイント高かった。

「歯にも寿命がある」という話への関心だけでなく、自分の歯があと何年使えるのかという具体的な期間についても、男女ともに高い関心を示した。

歯科医院で歯の寿命を調べたい人は67.0%

歯科医院で自分の歯の将来的な寿命を予測できるとしたら、調べてみたいか尋ねたところ、「ぜひ調べてみたい」「できれば調べてみたい」と回答した人は67.0%だった。

男女別では、男性62.8%、女性71.5%となり、女性が男性を8.7ポイント上回った。「ぜひ調べてみたい」と回答した人も、男性21.7%に対して女性は27.3%だった。

自分の歯の寿命を知りたいという関心に加え、歯科医院で実際に調べてみたいと考える人も約7割に上った。

歯の寿命を予測するなら「延ばす方法」を知りたい人が最多

歯の寿命を予測するために、どのようなことを知りたいか尋ねたところ、最も多かったのは「歯の寿命を延ばすために何をすればよいか」(34.8%)だった。次いで「将来的に歯を失う可能性があるか」(23.6%)、「今の生活習慣が歯の寿命にどう影響しているか」(19.8%)と続いた。そのほか、「今の自分の歯の状態が年齢相応なのか」(13.6%)、「将来、入れ歯やインプラントが必要になる可能性」(7.8%)、「その他」(0.4%)となった。

男女別では、「歯の寿命を延ばすために何をすればよいか」と回答した人は男性31.8%、女性38.0%で、女性が6.2ポイント高かった。一方、「将来的に歯を失う可能性があるか」は男性24.8%、女性22.3%だった。

男女で関心の向きに違いが見られ、女性は歯を長く使うための方法、男性は将来的に歯を失う可能性を知りたい傾向がうかがえた。

歯の寿命を延ばせるなら81.8%が取り組みたい

歯の寿命を延ばす方法が分かるとしたら、どの程度取り組みたいか尋ねたところ、「多少手間がかかっても積極的に取り組みたい」「できる範囲で取り組みたい」「簡単な方法なら取り組みたい」と回答した人は81.8%に上った。内訳では、「できる範囲で取り組みたい」が38.4%で最多。「多少手間がかかっても積極的に取り組みたい」も16.8%となった。

男女別では、取り組みたいと回答した人は男性77.5%、女性86.4%だった。女性が男性を8.9ポイント上回り、歯の寿命を延ばすための行動に前向きな人が多い結果となった。

歯の寿命を意識してケアする人は44.8%にとどまる

自分の歯をあと何年くらい維持できるかを意識して歯のケアをしているか尋ねたところ、「とても意識している」(15.2%)、「ある程度意識している」(29.6%)を合わせて44.8%となった。一方、「あまり意識していない」「まったく意識していない」と回答した人は55.2%だった。

自分の歯をあと何年くらい維持できるかを意識して歯のケアをしているか

男女別では、歯の寿命を意識してケアしている人は男性43.0%、女性46.7%となった。女性が3.7ポイント高かったものの、男女ともに半数を下回った。

歯の寿命を知りたい、できるだけ長く使いたいと考える人は多い一方で、日々のケアで自分の歯の残り時間を意識している人は半数に満たない結果となった。

将来歯を失う可能性があると分かったら79.2%が歯科医院に相談したい

歯科医院で「今のままだと将来的に歯を失う可能性がある」と分かった場合、歯科医院に相談したいか尋ねたところ、「すぐに相談したい」(18.4%)、「できれば相談したい」(25.8%)、「状況によっては相談したい」(35.0%)を合わせて79.2%となった。

男女別では、相談したいと回答した人は男性77.1%、女性81.4%だった。「すぐに相談したい」と回答した人は男性15.9%、女性21.1%で、女性が5.2ポイント高かった。

歯を失う可能性があると分かった場合、約8割が歯科医院への相談を考えていることが分かった。