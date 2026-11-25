くふう生活者総合研究所は2026年11月16日、「ハンドケアについての調査」の結果を発表した。調査は2026年11月3日～11月5日、チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザーとヘアメイク&ネイル専門店「アトリエはるか」ユーザー6,357人を対象に、インターネット調査で行われた。

ハンドケアについての調査

男女の95.7%が「手荒れ」を実感

手荒れを感じる時期について尋ねたところ、「一年中感じている」(22.4%)、「秋冬を中心に感じる」(55.7%)を合わせた95.7%が、手荒れを実感していることがわかった。

手荒れを感じる時期

具体的な症状では、「指先のガサガサ」(61.8%)が最も多く、次いで「カサつき・粉ふき」(58.4%)、「ひび割れ・あかぎれ」(41.8%)となった。皮膚の乾燥に伴う不快感や痛みに悩む人が多いことがうかがえる。

具体的な症状

手荒れを感じるシーン、最多は「食器洗い」

日常生活で特に手荒れを感じるシーンは、「食器洗い」(69.4%)が最多だった。次いで「掃除・洗濯などの水仕事」(54.1%)、「手洗い・アルコール消毒」(49.0%)が続いた。

素手で水仕事をすると、肌を刺激から守り、水分の蒸発を防ぐ皮脂膜が失われやすくなり、乾燥につながる。頻繁な手洗いに加え、アルコール消毒もアルコールの脱脂作用によって皮脂膜を奪う要因となる。

食器洗いをする人のうち、お湯を使っている人は60.4%、手袋をしていない人は83.7%にのぼった。温度の高いお湯は皮脂膜を奪うため、手荒れを防ぐには水を使うことや手袋の着用が効果的だという。水仕事による手指への負担は、ライフスタイルの変化とともに男女共通の課題となっている。

また、「パソコン作業」(14.1%)や「スマホ操作」(13.0%)など、現代ならではの日常動作も手荒れを感じる要因に挙がった。パソコン作業では、キーボードやマウスによる摩擦、乾燥、冷えが肌荒れにつながる。同様に、スマートフォンの操作も画面との摩擦や端末の熱による乾燥などで、手指に負担をかけるという。

パソコン・スマートフォンの1日の操作時間は「3～5時間未満」(25.9%)が最多で、7割の人が3時間以上使用していた。日常的なデジタル機器の使用が手荒れに及ぼす影響も懸念される。

日常生活で特に手荒れを感じるシーン

日常動作

ハンドクリームの使用率は約95%、男性も約8割が使用

手指の乾燥対策として使われるハンドクリームについては、全体の94.8%が使用していると回答した。

性別で見ると、女性の使用率は96.8%だったのに対し、男性も78.6%が使用していた。ハンドケアは性別を問わず、共通の習慣となっていることがわかった。

ハンドクリームの使用

秋冬のハンドクリーム購入個数は平均2.0個、最多価格帯は500円～1,000円未満

秋冬シーズンにおけるハンドクリームの購入個数は平均2.0個だった。1個あたりの購入価格帯は「500円～1,000円未満」(38.5%)が最も多かった。

6割超が「ささくれ」に悩む、約3割がネイルオイルでケア

手のひらや指先だけでなく、爪まわりの乾燥やトラブルに悩む人も多い。「ささくれができる」と回答した人は64.4%に達し、「爪が割れる・欠ける」(37.6%)、「爪のまわりが乾燥する」(35.9%)という悩みも上位に挙がった。

爪まわりのケアでは、「ハンドクリームを爪まで塗る」(52.6%)に加え、「ネイルオイル・キューティクルオイルを塗る」(29.8%)といった専用アイテムも活用されている。

爪まわりのケアについて

こまめな保湿に加え、週に一度のナイトケアもおすすめ

日常のさまざまな作業で酷使される手指は、乾燥や汚れによって荒れやすいパーツだ。特に空気が乾燥する秋冬は、手荒れに悩む人が増える。寒さをしのぐために使う熱めのお湯での食器洗いや手洗い、入浴は、肌のうるおいを保つために必要な皮脂を奪う大きな要因となる。さらに、スマートフォンやパソコンなど、熱を持つデジタル機器に日常的に触れることも手指の乾燥につながるという。

手荒れを防ぐには、清潔を保ちながら、こまめにハンドクリームで保湿することが大切だ。加えて、週に一度はハンドクリームをたっぷり塗り、綿の手袋をして就寝する「ナイトケア」を取り入れる方法もおすすめしている。

セルフケアだけでは追いつかない乾燥には、プロによる集中ケアも効果的だという。「アトリエはるか」では、眉カットやまつ毛パーマなどの施術と同時に受けられる「ハンドパックケア」や、硬くなった爪まわりの甘皮を整えて保湿する「ハンドケア」など、秋冬の手肌悩みに対応するメニューを提供している。