健康食品の企画・製造・販売を行う健康そむりえは2026年11月10日、「忘年会シーズンの飲み会と翌日に関する調査」の結果を発表した。同調査は2026年10月27日～11月4日、月1回以上お酒を飲み、忘年会・新年会に参加したことがある全国の20～59歳の男女437人を対象に、インターネット調査で実施したもの。

忘年会は「21時までにお開き」が64.3%、女性は73.1%

翌日のことを考えたとき、忘年会は何時にお開きにしてほしいかを尋ねたところ、「20時より前」「20時まで」「21時まで」と回答した人は全体の64.3%に上った。女性は73.1%で、男性の55.5%を17.6ポイント上回った。

忘年会は何時にお開きにしてほしいか

時刻別では、男女ともに「21時まで」が最多。女性は43.4%、男性は29.4%だった。一方、男性は「22時まで」も23.4%と多く、「終電まで」と回答した人は全体の2.1%だった。

時刻別 忘年会は何時にお開きにしてほしいか

飲み会翌日の仕事・家事の出来は平均77.4点

飲み会翌日の仕事や家事の出来について、普段を100点として点数を尋ねたところ、平均は77.4点となった。「100点(普段どおり)」と回答した人は8.7%にとどまり、半数以上の54.1%が「70点台」以下と答えた。飲み会の翌日は、仕事や家事の出来が普段より約2割低い計算となる。

飲み会翌日の仕事や家事の出来

翌日に困った経験は約9割、女性は見た目の不調も

年末年始の飲み会の翌日に困った経験について尋ねたところ、89.2%が何らかの困りごとを挙げた。多かったのは「だるさ・疲れ」(44.2%)、「頭痛」(39.6%)、「胃のムカムカ・食欲がない」(31.6%)、「眠気」(30.2%)だった。

年末年始の飲み会の翌日に困った経験

だるさ・疲れ、頭痛、胃のムカムカ・食欲がない、眠気のいずれかを挙げた人は、男性80.3%、女性77.6%で、男女に大きな差は見られなかった。

一方、肌の乾燥・荒れ、顔のむくみ、メイクのりの悪さ、髪のパサつきといった見た目の困りごとは、女性の32.9%が経験。男性の20.6%を上回り、女性の約3人に1人に当たる結果となった。個別の項目では、「顔のむくみ」が女性19.2%(男性11.5%)、「髪のパサつき」が女性12.3%(男性4.6%)だった。年代別では、30～50代女性の37.4%が見た目の困りごとを挙げ、同年代の男性(23.5%)を上回った。

飲み会翌日に困る場面、最多は「仕事・会議」

年末年始の飲み会翌日に困った場面では、「仕事・会議」が43.7%で最多となった。次いで「接待・商談」(24.5%)、「家事・育児」(23.3%)と続いた。「仕事・会議」は男性47.7%、女性39.7%で、男女ともに多く、男性では約半数に上った。

年末年始の飲み会翌日に困った場面

飲み会の前後にすることは「水を挟みながら飲む」が最多

飲み会の前・最中・帰宅後にしていることを尋ねたところ、「水を挟みながら飲む」が37.8%で最も多かった。次いで「帰宅後に水分をとる」(30.9%)、「食べてから飲む」(29.7%)となった。

「サプリを飲む」と回答した人は22.2%。年代別では20代が33.0%、50代が11.5%で、若い世代ほどサプリを取り入れている傾向が見られた。

年代別 サプリを飲む人

飲み会翌朝によく食べる・飲むものは「味噌汁・しじみ汁」

飲み会の翌朝によく食べる・飲むものは、「味噌汁・しじみ汁」が34.8%で最多となった。次いで「おかゆ・雑炊」(27.7%)が続いた。

飲酒量の基準を「よく知っていた」人は28.8%

厚生労働省は、生活習慣病のリスクを高める飲酒量について、1日あたりの純アルコール摂取量で男性40g以上、女性20g以上としている。

この基準を「よく知っていた」と回答した人は28.8%だった。「聞いたことはある」は38.2%、「知らなかった」は33.0%となった。

飲酒量の基準を知っていたか

男女で成分を分けたアルコール対策サプリ、65.0%が「使ってみたい」

男性向けと女性向けで成分を分けた、お酒を飲む人向けのサプリメントがあった場合に使ってみたいかを尋ねたところ、「使ってみたい」「やや使ってみたい」の合計は65.0%となった。男女別では男性65.1%、女性64.8%と、ほぼ同じ割合だった。

年代別では20代が85.7%で最も高く、30代は68.8%、40代は54.1%、50代は50.0%。20代では男性87.5%、女性83.9%と、男女ともに8割を超えた。

お酒を飲む人向けのサプリメントがあった場合に使ってみたいか

また、飲み会翌日に肌の乾燥・荒れ、顔のむくみ、メイクのりの悪さ、髪のパサつきといった見た目の困りごとがあった人(117人)では、「使ってみたい」「やや使ってみたい」の合計が78.6%に上った。見た目の困りごとがなかった人の60.0%と比べ、18.6ポイント高い結果となった。

見た目の困りごとがある人 サプリを使ってみたい人の割合

【事前調査】忘年会・新年会に「参加したことがない」は26.4%

本調査に先立ち、全国の20～59歳の男女4,401人を対象に、今シーズン(2026年11月～2027年1月)の忘年会・新年会について尋ねた。

忘年会・新年会などの飲み会に「参加したことはない」と回答した人は26.4%、「今シーズンは参加しない」は13.9%だった。

今シーズンに参加する予定の人(2,631人)では、忘年会・新年会を「楽しみ」「どちらかといえば楽しみ」と回答した人の合計が44.9%となった。一方、「気が重い」「どちらかといえば気が重い」の合計は17.7%だった。

1回あたりの自己負担額の想定では、「5,000～6,999円」が30.9%で最多となった。