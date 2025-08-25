くふうカンパニーが運営する家計簿アプリ「Zaim」は8月19日、「電子レシート」に関する調査結果を発表した。調査は2025年8月8日～12日、生活者6,538名を対象にインターネットで行われた。

紙のレシートで困ること

現状、大半の店で採用されている紙のレシートについて困ることがあるかとたずねたところ「ごみが増える」(36.0%)、「保管するのにかさばる」(32.9%)という回答が上位に挙がった。紙で受け取ることの良さはありつつも、「インクが薄くなって読めなくなる」(20.6%)、「必要なときに見つからない・紛失してしまう」(16.3%)など、紙ゆえの困りごともあるようだ。

電子レシートの認知度

紙のレシートに対して、スマートフォンで確認できる「電子レシート」を知っているかたずねたところ、「知っている」と回答した人が約4割、利用経験については「使ったことがある」と回答した人は約2割という結果となった。電子レシートの普及が進んでいることもあり、5人に1人程度の割合で利用経験があることがわかる。

電子レシートを利用した店の業態

電子レシートは、「スーパーマーケット」で利用したという人が約6割と、圧倒的に多い結果となった。購入頻度の高い食品スーパーで普及してきていることがわかる。

電子レシートを利用する理由

電子レシートの利用経験者に「使った理由」を聞いたところ、「スマホで確認できるから」(57.3%)という利便性が最も支持されている。さまざまなことをスマートフォンで済ませることができる現代、買い物の記録もいつでもどこでも確認できることを、多くの人がメリットと感じているようだ。

また、「ごみが増えないから」(44.1%)、「紙レシートの整理・保管が不要になるから」(32.2%)、「受け取り漏れ、紛失の心配がないから」(20.8%)という紙のレシートに対する不満を解決できる理由も多くの人が挙げている。

電子レシートの今後の利用意向

電子レシートの今後の利用意向をたずねたところ、電子レシートの利用経験がある人は6割以上が「今後利用を増やしたいと思う」と回答した。電子レシートのメリットを知る利用経験者にはポジティブな意見が多いが、利用経験がない人においても約4割が利用に対して前向きであり、一定層は関心を持っていることがわかる。