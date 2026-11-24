⿃⼭明による世界的⼤⼈気漫画作品『DRAGON BALL』(ドラゴンボール)から、⼤幅な新規カットの追加や描き直し、さらに物語の再構築を⾏ったアニメ『ドラゴンボール超 ビルス』が10月より放送開始している。11月22日23時15分よりフジテレビ系全国ネットにて放送された、アニメ『ドラゴンボール 超ビルス』第7話「復活のF」のあらすじと場⾯カットが公開された。

第7話「復活のF」

▶『ドラゴンボール超 ビルス』場面写真まとめ

悟空の奮闘によってビルスによる破壊をまぬがれた地球に、新たな脅威が迫る…!! フリーザ軍の残党が、フリーザを復活させるため、ドラゴンボールを求めて地球へと向かった!!

▶『ドラゴンボール超 ビルス』場面写真まとめ

作品概要

作品タイトル:ドラゴンボール超 ビルス

放送情報:毎週⽇曜⽇23時15分よりフジテレビ系全国ネットにて放送中、『PrimeVideo』と『U-NEXT』では最速配信も実施中

原作・ストーリー・キャラクターデザイン:⿃⼭明

演出構成:瀬⾕ 沫⼈

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督:⼭室 直儀

編集:⻄村 英⼀

撮影監督:元⽊ 洋介

⾳楽:住友 紀⼈

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション