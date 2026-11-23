3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

11月16日（月）の放送では、「学校行事の今」をテーマに、高校最後の体育祭で応援団を務めたという生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

りょうちゃん先生（藤澤）、こんばんは！ 先日、高校最後の体育祭がありました。私は応援団に立候補し、みんなが競技をしている間や昼休憩の時などに自分のチームの応援をしてきました！ たくさん声を出し、応援団みんなで一緒になって応援をすることができて、とてもいい思い出になりました。あと、応援団に入った理由の1つとして、ずっと着てみたかった学ランを着ることができたのがとても嬉しかったです!! りょうちゃん先生の体育祭の思い出や楽しかった競技などはありますか？

（滋賀県 17歳 女の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：まさしくこの時期、体育祭をやっているってことだね！ 藤澤先生も実は応援団をやっていました！ これ説明ムズイな……まず高校3年生の時に、文化祭副委員長として生徒会に入っていたんだけれども。生徒会はいろんな委員長・副委員長と仲良くなった上で、何委員長の子だったかな？ 全然思い出せないんだけれど、その子が応援団を作ったのよ！

大会に出る部活の生徒さんたちとか、まさしくこういう球技大会とかを応援する時のための応援団を作って。だから、応援団の演舞みたいなのもその子が作ったのよ。それで、藤澤はありがたいことにその応援部に入って、友達が作った演舞をイチから覚えて、ちゃんと1列目と2列目でやることが違ったりとかしてかっこよかったんだよ！

だから、藤澤先生も応援団をやるにあたって学ランを着た！ 学校は私服校だったから基本的には私服で、生徒会に入ったから生徒のみんなの前で立つときは、なんちゃってブレザーとかを着ていたんだけれど。応援団に入ったことでさらに学ランも着るっていうフルコンプリートを藤澤先生もしましたよ！

いいよね！ 士気が高まるっていうか、もちろん球技大会とか部活で大会に出る皆さんに向けて応援するんだけれど、自分たちもより鼓舞されて応援している側もめちゃくちゃ熱くなるっていう、とても藤澤先生にとってもいい思い出でした！ 体育祭、楽しんだんだね！ ありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info