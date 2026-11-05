5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が雑誌『日経トレンディ』(日経BP社)が選ぶ「今年の顔」に選出され、3日に都内で行われた「2026年ヒット商品&2027年ヒット予測」発表会に出席した。

M!LK 佐野勇斗

「来年の顔」から念願の「今年の顔」へ 壇上トラブルにも生声&ポーズで即座に対応

2015年に映画『くちびるに歌を』で俳優デビューした佐野は、近年さまざまなドラマ、映画に出演するなど活躍。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKとしても、2025年に「イイじゃん」で大ブレイクを果たし、日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、年末の『NHK紅白歌合戦』へも初出場した。

発表会に登場した佐野は、冒頭マイクから音が出ないトラブルに見舞われると、声を張り上げて「2023年に『来年の顔』に選ばれまして、『今年の顔に選ばれるようにがんばります』とずっと言っていて、ついに今年選んでいただき、有言実行という形ができてとてもうれしく思います。よろしくお願いします!」と生声でコメント。さらに、マイク交換の待ち時間には、報道陣に向けて無言で「好きすぎて滅!」の“滅ポーズ”を披露し、会場を和ませた。

また、自身にとっての“ヒット商品”を聞かれた佐野は「今年ヒットしたものは、スリッパです。僕、靴下をやめまして。春夏秋冬、全部スリッパで現場に行かせてもらっています。基本的にスリッパ生活です」と告白。続けて「快適ですね。ちょっとスリッパに見えないスリッパ。傍から見たら『あ、ちゃんと靴を履いてるんだな』と見えるけど、実はスリッパですよ、みたいなのにハマっていて。ネットとかでもそういうのばっかり買っています」と明かした。

佐野は、M!LKとしても「今年の音」に選出されるなど活躍。来年に向けても「2027年も『今年の顔』に選ばれるように。もう毎年取っちゃうぞ! という感じで頑張っていきたいと思います」と笑いながらコメントしていた。

発表会には、同じく「今年の顔」に選出された俳優の高石あかり(※高ははしごだか)、「来年の顔」に選出された&TEAMのKも登壇した。