TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式ポッドキャスト「薬屋のふたりごと」11月15日放送の第17回「空気は読まない! 馬閃ですから!」に、猫猫役の悠木碧と馬閃役の橘龍丸が出演。橘が馬閃の役作りについて語る一幕があった。

馬閃は「とにかくまっすぐに、とにかく愚直に」

橘龍丸が声を担当する馬閃は、馬の一族の次期当主で、壬氏の補佐兼護衛。まっすぐで真面目な性格のため、融通が利かない一面もある。

悠木から馬閃のキャラクター作りについて聞かれた橘は、「結構素直に演じさせてもらっていて」とコメント。高順の息子という情報を受け取り、コミックや原作も読んだうえで役に臨んだといい、「とにかくまっすぐに、とにかく愚直にやっていこう」と考え、高順の声を務める小西克幸の芝居なども加味しながら馬閃を作っていったという。

そのうえで、「猫猫に対しての距離感を一番気にしている」と告白。キャラクター同士の会話のなかで、猫猫に対する「拒絶のレベル」をどこまで上げるのか、また、どこまで下げていいのか、意識していることを明かした。

第3期では猫猫との「距離感」を微調整

橘によると、その拒絶のレベルは第3期に入って「だいぶ下がった」とのこと。劇中には直接描かれていない馬閃なりの考えや「意識の改革」があったのではないかと捉え、第3期では「ちょっとした微調整」をしているという。

これを受け、悠木は「容赦がなくなるってことは、もしかしたら仲良くなったっていうふうにも捉えられるかもね」と距離感を分析。さらに猫猫から馬閃について「ちょっと……ちょっと馬閃のことナメてるよね(笑)」と話すと、橘も「最初から、敬ったりはしていなかったけど、さらに下に置いたよね」と笑いながら同意するなど、第3期に入って変化を見せる猫猫と馬閃の距離感についてトークを繰り広げた。