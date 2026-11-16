TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期第7話（第55話）が11月13日に放送された。

第55話では、西の地を訪れている猫猫たちが新たな事件に巻き込まれる中、猫猫が酒の飲み比べで予想以上の強さを発揮。SNSでは、普段とは異なる猫猫の姿に多くの反響が寄せられた。

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※以下、一部放送内容のネタバレを含む場合があります。

「酒豪すぎる」猫猫の圧倒的な強さに反響

今回の放送で最も大きな話題となったのが、酒の飲み比べで見せた猫猫の強さだった。

SNSでは、

「酒豪な猫猫つよい！」

「酒の飲み比べで圧倒的な強さを見せる 酒豪・猫猫」

「猫猫が酒強すぎる」

「飲み比べで地主たちをボコボコにする猫猫、強すぎでしょ」

「強そうとは思ってたけどここまで強いとは！！笑」

といった声が相次いだ。

これまでも薬や毒への知識で周囲を驚かせてきた猫猫だが、まさかの酒豪ぶりに視聴者も驚かされたようだ。

また、酒を飲んだ後の猫猫の様子にも「酔った猫猫めちゃ可愛いな」といったコメントが。普段は冷静沈着で感情をあまり表に出さない猫猫だけに、ほろ酔い状態で見せた姿とのギャップを楽しむ視聴者も多かったようだ。

「悠木碧さん、酔いながらの台詞回しが絶妙！」など、猫猫を演じる悠木碧の演技を評価する声もあり、『魔法少女まどか☆マギカ』の鹿目まどか役や、『幼女戦記』のターニャ・デグレチャフ役などでも知られる実力派声優の細やかな演技力が光る回となった。

今回の第55話では、猫猫の推理力や薬学の知識だけでなく、意外な酒豪ぶりという新たな一面が描かれた。SNSでは酒の飲み比べで活躍する姿や酔った表情、悠木碧の演技への称賛が相次ぎ、「超絶面白い回だった」と高評価の声が。今後、西の地で待ち受ける新たな事件や謎にも期待が高まっている。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会