都会に住んでいると、より家賃が安くて静かな田舎への移住にあこがれをいただく人も少なくないはず。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎に移住した主人公が見落としていた落とし穴に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「田舎へ移住した主人公、月末の請求書に驚いた理由は?」

田舎に移住した主人公は、月3万円で広い部屋に住めることに大満足。「東京なら10万円はする広さ」だと思いながら、田舎生活を謳歌していました。

ところが月末に請求額を見て驚愕。

さて、主人公はなにを見て驚いたのでしょうか?

① 町内会費

② ガス代

③ 駐車場代

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✅広い部屋に家賃3万円で住めて大満足。ところが月末……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

プロパンガスに注意!?

物件情報を見ていると家賃に目が行きがちですが、実際の暮らしにかかるお金は、住み始めてから実感することもありますよね。田舎に住むときはプロパンガスの料金も確認しておくと良いのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② ガス代 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!