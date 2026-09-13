半期の区切りを迎えるタイミングでは、これまでの仕事を振り返るとともに、次の半年に向けた目標を設定することもありますよね。すぐに具体的な目標が浮かぶ人もいれば、「何を書こう……」と頭を悩ませている人もいるかもしれません。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代との人事面談でのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「目標について説明されたZ世代社員、何と言った?」

人事評価について説明していた上司。「ここに上半期の目標を書いて」と若手社員に伝えると、「……目標ですか?」と聞き返されます。

そこで上司は、仕事で達成したいことなど、「個人の目標」を設定するのだと説明しました。

さて、それを聞いた若手社員は、何と言ったのでしょうか？

① 「プライベートの目標でもいいですか?」

② 「ない場合は『特になし』でいいですか?」

③ 「そちらで考えてもらえますか?」

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✅Z世代との目標面談、若手社員が返した言葉とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

目標設定は上司との交渉の場……!?

期の終わりや始まりにやってくる「目標設定」。会社や部署の方針を踏まえつつ、自分なりの目標を考えるのはもちろん、上司とのすり合わせも欠かせません。

高すぎる目標は避けたい、でも低すぎる目標では納得してもらえない……。目標をどこに着地させるか、上司とのちょっとした"心理戦"になることもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 「ない場合は『特になし』でいいですか?」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!