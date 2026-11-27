パワーカップルとは、主に「夫婦それぞれの年収が700万円以上」（ニッセイ基礎研究所）や、「夫の収入が600万円以上、妻の収入が400万円以上で、世帯年収が1,000万円以上の夫婦の共働き世帯」（三菱総合研究所）を指すといわれています。

さらに近年では、世帯年収1,500万円以上の共働き子育て世帯を「パワーファミリー」（日経ビジネス）と呼ぶことも。

共働きで子育てをする夫婦の夜は、仕事を切り上げて、夕食にお風呂、寝かしつけと、とにかく時間に追われることも。

今回は、人気漫画「#パワーカップルも楽じゃない」から、共働き夫婦の夜のひとコマをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

パワーカップルも楽じゃないクイズ「子どもが寝たあと、夫婦が始めたことは?」

子育てをする共働き夫婦。子どもが寝息を立てるのを確認し、「やっと寝た〜」と安堵します。

「おつかれ～」と寝かしつけを終えた2人は、このあとあることを始めます。さて、何を始めたのでしょうか?

① 映画鑑賞

② 本日の子育て進捗会議

③ 残っている仕事

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✅「やっと寝た〜」と声を交わしたあと、夫婦がそろって始めたことは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

とにかく「忙しい!!」

「お疲れさま」と声をかけ合った直後にもうひと仕事始める姿に、仕事と子育てで一日が埋まっていく共働き夫婦の慌ただしさがにじみます。

▶なお、今回の答えは③ 残っている仕事 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!