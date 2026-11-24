セブン‐イレブン・ジャパンは11月24日より、「スフレチーズケーキ 北海道産クリームチーズ使用」(270円)を北海道内のセブン‐イレブン店で順次発売している。

"ふんわり"食感の濃厚スフレケーキ

同商品は、北海道産のクリームチーズを使用したチーズケーキ。クリームチーズとマスカルポーネに北海道の雄大な牧場で育った生乳を使用し、濃厚な味わいに仕上げた。チーズにたっぷりのメレンゲを混ぜこみ、低温のオーブンで40分じっくりと焼き上げることで実現した、"ふんわり"とした食感が特長。濃厚なチーズの味わいを楽しみながらも、軽やかに食べ進めることができる。

もっちり&とろける食感のチーズスイーツも展開

「ぽよもっち チーズクリーム」(205.20円)は、ぽよんとした丸みのある見た目と、もっちりとした独自の生地が特長の新食感スイーツ。中にはモッツァレラチーズをベースにしたチーズソースと、コク深いクリームチーズを合わせた甘じょっぱく濃厚なクリームを包んだ。北海道、東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、近畿、中国、四国、九州で販売している。

「とろ生食感 クリーミーチーズケーキ」(302.40円)は、2種類のクリームチーズとクリームを使用。濃厚なのにさっぱり食べられる口当たりなめらかなとろける食感のチーズケーキ。北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州で販売している。