セブン‐イレブン・ジャパンの子会社であるセブン‐イレブン・沖縄は、11月17日より、首里城正殿の復興を応援する「首里城フェア」を沖縄県のセブン‐イレブン店舗で順次開催している。

首里城フェア

2019年からの復興が大きな節目を迎える首里城。同社ではこれまでも首里城復興祭への参画や寄付活動など地域と一体となった支援活動を継続してきた。

同フェアでは、琉球王朝の伝統料理や銘菓から着想を得て新たに開発したオリジナル商品をはじめ、普段は首里城公園内でしか手に入らない特別なグッズ、地元メーカーと連携した限定企画などを幅広く展開する。商品を通じて沖縄の豊かな歴史や文化を届けるとともに、首里城復興を応援する輪を全国へ広げていく。

沖縄の文化を表現したオリジナル商品が登場

「じゅーしーおむすび」(170.64円)は、豚肉、椎茸、昆布など琉球王朝の宮廷料理を参考にした具材を使用したおむすび。かつおだしと昆布だしを重ね、具材のそれぞれの旨味を引き出すとともに、醤油の香ばしさを生かし、コク深い味わいに仕上げた。

「チョコがけ塩ちんすこう&紅芋ムース」(354.24円)は、琉球王朝時代から受け継がれる伝統菓子「ちんすこう」と、紅芋を使用したムースを組み合わせたカップスイーツ。なめらかで風味豊かな紅芋ムースの上に軽やかなホイップクリームを重ね、工場で焼き上げて砕いた塩ちんすこうとチョコソースをトッピングした。塩ちんすこうの心地よい塩味と食感が、紅芋のやさしい甘みを引き立てる。

「花笠デニッシュ紅芋餡」(192.24円)は、琉球王朝の伝統芸能・琉球舞踊で使われる華やかな「花笠」の立体的な造形美を、繊細な切り込みと成型技術で忠実に再現したデニッシュ。サクッとした歯切れの良いデニッシュ生地で、やさしい甘さの紅芋餡を包み込んだ。

12月以降に順次発売予定の「AWAMORI DE LEQUIOカップ12% 200ml(首里城付き)」(759円)は、泡盛を世界のスタンダードへ押し上げるために誕生した「AWAMORI DE LEQUIO」シリーズの商品。沖縄の桜の酵母を使用し、バナナや白い花を思わせるトロピカルでフローラルな香りと、力強い発酵力が特長。首里城をあしらったデザインで展開する。

「AWAMORI DE LEQUIOカップ12% 200ml(首里城付き)」(759円)

「沖縄県産フルーツミックスサワー 350ml」(261.80円)は、生産者の担い手不足や異常気象、害虫被害などにより生産量が減少している沖縄の果汁を10%使用。県産フルーツの魅力を伝え、生産者を応援したいという想いから、シークヮーサー果汁をメインにし、タンカン果汁とパイナップル果汁を使用した南国気分が味わえる商品。

首里城復興への想いを1つにつなぐため、オリジナル商品には、沖縄県より正式に使用許諾を受けた「首里城復興シンボルマーク」のワンポイントシールを貼付している。

首里城復興シンボルマーク

首里城公園限定のオリジナルグッズが登場

首里城公園内でしか購入できない公式限定グッズを、本フェア期間限定でセブン‐イレブン店頭でも特別に販売する。首里城の歴史や意匠を日常で感じられるプレミアムなラインアップ。

「2WAYタンブラー(花鳥図/葡萄と栗鼠)」(2,750円)は、首里城の伝統的な文様をあしらったタンブラー。飲みものを直接注いで使用できるほか、コンビニコーヒーをカップのまま入れるカップホルダーとしても使用できる。12月より、沖縄県のセブン‐イレブン、首里城公園内(売店等)で順次発売する。

「型ぬきバウム3種(イチゴ、プレーン、黒糖)」(各600円)と「型ぬきバウム3個セット」(2,000円)は、琉球王朝の歴史や文化をモチーフにした、全3種類の型抜きバウム。イチゴ味には、琉球王朝時代に描かれた「月下神猫図」をモチーフにした猫のキャラクター「かみまやー」をデザイン。プレーン味には琉球から江戸に派遣された琉球使節、黒糖味には首里城正殿が描かれている。12月より、沖縄県のセブン‐イレブン、首里城公園内(売店等)で順次発売する。

「紅茶花伝」購入でアクリルキーホルダーをプレゼント

紅茶花伝 「ガーデン レモンティー」「ガーデン シークヮーサーティー」

対象の「紅茶花伝」を購入した人に、その場でセブン‐イレブン限定のアクリルキーホルダーをプレゼントする。コカ・コーラ社とセブン‐イレブンの2つのネームロゴがそれぞれキーホルダー1つにつきどちらか1つが入った特別仕様で、首里城やシーサー、石敢當、沖縄そば、ポークたまごおにぎりの沖縄の全5種類を用意した。

対象商品は「紅茶花伝 ガーデン レモンティー」と「ガーデン シークヮーサーティー」。実施期間は11月19日～各店数量限定で無くなり次第終了となる。