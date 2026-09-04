「家に帰ったらいるんだぁ」――。ABEMAのバラエティ番組『エイジレスボーイズ』(毎週木曜21:00～)が3日にスタート。MCのレインボー・池田直人が、8月に結婚した元読売テレビアナウンサー・佐藤佳奈との新婚生活を告白した。遠距離恋愛を経たからこその「毎日会える」幸せを語り、ノロケ全開となった。

「『毎日会える』っていうのが非現実的で嬉しい」

同番組は、“年齢不詳な人”＝“エイジレスな人”たちに注目し、その「老けない秘密」を探るアンチエイジングバラエティ。小田切ヒロ、池田、Aぇ! group・小島健がMCを務める。初回では、池田自身の美容ルーティンにも密着した。

VTRを見始める前、小田切から「今、人生の最高潮じゃない?」と声をかけられた池田は、左手薬指につけた結婚指輪を披露した。

遠距離恋愛を経て佐藤と結婚した池田は、新婚生活について「『毎日会える』っていうのが非現実的でうれしいです」と満面の笑み。「“家に帰ったらいるんだぁ”っていうのがすごく幸せ」と、離れて過ごしていた時期があったからこそ実感する日常の喜びを明かした。

幸せいっぱいの池田からあふれる“ハッピーオーラ”に、小田切も「ちょうだい、ちょうだい!」と受け取るしぐさを見せ、スタジオは祝福ムードに包まれた。

美容代は「月30万円くらい」

そんな池田の日常を追うと、新婚生活だけでなく、ストイックな美容へのこだわりも明らかになった。

1カ月にかける美容代を聞かれた池田は「30万円くらい」と告白。これには美容初心者の小島も「おかしい、おかしい」と混乱する。

仕事の合間には、わずか2時間で総額10万1,500円の施術を受ける“究極のタイパ美容”を実践。さらに、歯のホワイトニングと足裏の角質ケアを同時に受けるなど、多忙なスケジュールの隙間を徹底的に美容へ充てていた。

「そりゃチャーハンの方が美味いです」

美容へのストイックさは、食生活にも表れている。

仕事先に用意された弁当には手をつけず、自ら持参した「酵素玄米おにぎりとゆで卵」を食べる池田。しかし決して我慢していることを格好よく取り繕うわけではなく、「『美味しいか美味しくない』で言ったら、美味しくない。そりゃチャーハンの方が美味いです。わかってますよ……俺だって」と本音を漏らした。

すると小島が「これって美容系の方みんなわかってるんですか?」と素朴な疑問をぶつけ、池田は「当たり前やろ!」と即座にツッコミ。「チャーハンもラーメンもカレーも美味しいの知ってる! 揚げ物が最高なのも知ってるよ!」と訴え、笑いを誘った。

小田切は、美容を意識する人たちは食事を単に「美味しいかどうか」ではなく、「カラダとビューティーにとって良いのかどうか」で選ぶと解説。池田の密着を見届けると、「『ご自愛BEAUTY』ができている」と評価し、自分自身を丁寧に扱っているからこそ、忙しい生活の中にも美容を組み込めていると称賛した。

【編集部MEMO】

池田直人は、1993年9月19日生まれ、大阪府出身。NSC東京18期生で、2016年にジャンボたかおとお笑いコンビ・レインボーを結成。18年に『ぐるナイ おもしろ荘』で優勝し、25年には『キングオブコント』3位。美容を趣味・特技に挙げ、“美容男子芸人”としても活動している。

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