ビザ・ワールドワイド・ジャパンは11月20日、「Visa Threat Intelligence Platform(VTIP)」の提供開始を発表した。

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金融機関のサイバー脅威検知と不正対策を支援

同サービスは、不正や金銭的損失につながる可能性のあるサイバー脅威を金融機関が検知し、より迅速かつ十分な情報に基づいてリスクを判断できるよう支援する新たなソリューションである。サイバー脅威インテリジェンスと決済インテリジェンスを統合したもので、同社が自社のグローバルネットワークを保護するために培ってきたサイバーセキュリティの知見や技術を基盤としている。

不正の多くは、データ侵害や認証情報の窃取、システムへの攻撃など、取引が開始される前の段階で発生するサイバーインシデントに端を発することが広く知られている。サイバーセキュリティと不正対策を個別に管理している場合、こうした脅威が損失につながる前に迅速に対応することが難しくなる可能性がある。

アジア太平洋地域で不正の巧妙化や高速化が進む中、こうした課題への対応は一層重要になっている。同社が委託し、Forrester Consultingが2026年に実施した調査では、アジア太平洋地域で調査対象となった金融機関のリーダーの60%が、過去12カ月間に不正の巧妙化が進んだと回答した。また、57%が不正のスピードが増したと回答した。調査対象の金融機関が同期間に被った決済関連の不正による損失は、平均で1,280万米ドル相当だった。

同社アジア太平洋地域 Value Added Services担当シニアバイスプレジデントのSerene Gay氏は、次のようにコメントしている。

「サイバー攻撃はますます頻繁に、かつ標的を絞ったものとなり、組織にとって早期の検知が一層難しくなっています。そして、多くの場合、こうした攻撃が不正につながります。『Visa Threat Intelligence Platform』は、サイバー脅威インテリジェンスと決済インテリジェンスを一つのプラットフォームに統合することで、金融機関がこうした脅威をより早期に把握できるよう支援します。さらに、サイバー脅威が不正や金銭的損失につながる前に、より早く、十分な情報に基づいてリスクを判断するための実用的なインサイトを提供します。VTIPは、カスタマージャーニー全体を通じた顧客のリスク管理をVisaが支援する取り組みの一環です。」(同氏)

金融機関向けに特化したインテリジェンス

同社は現在、「侵害ゼロ、障害ゼロ」というミッションのもと、毎月約9,000万件のサイバー攻撃と1,100万件のフィッシングメールを200を超える国と地域でブロックしている。VTIPでは、こうした社内で実績のあるVisaの知見や技術を顧客にも提供することで、決済エコシステム全体の保護を支援する。

VTIPは、金融機関向けに特化したソリューション。金融機関には、さまざまな情報源から大量のサイバー脅威データが寄せられるため、関連性の高い情報を見極め、優先順位を付けることが難しい場合がある。VTIPは、セキュリティ、不正対策、リスク管理の各チームが、決済リスクに直接関連するインテリジェンスを特定し、優先的に対応できるよう支援する。

VTIPの主な機能は以下のとおり。

Threat Intelligence

金融機関向けにマルウェアに基づく侵害指標を提供する。

Vulnerability Intelligence

各組織に関連性の高い脆弱性の悪用状況や、リスクにさらされている箇所を特定する。

Brand Intelligence

なりすましやブランドの不正利用の検知と被害の軽減を支援する。

Digital Identity Intelligence

経営幹部や従業員を標的とする、外部から観測可能なサイバー脅威の特定を支援する。

Financial Intelligence

ダークウェブなどの情報源から侵害された決済認証情報を特定し、それらにVisaNetのインサイトを組み合わせることで、生データを不正対策・リスク管理チームが活用できるインテリジェンスに変換する。

これらの機能により、金融機関は不正につながる前の脅威をより早く把握し、優先的に対応することで、不正による損失の低減につなげることができる。

カスタマージャーニー全体を保護

金融機関には、リスクをより包括的に把握することが求められている。Forresterの調査によると、調査対象となった金融機関のリーダーの44%が、不正がカスタマージャーニーのより早い段階へと移行していると回答している。

決済認証情報の漏えいにつながるサイバー攻撃は、加盟店やイシュアから、アクワイアラ、プロセッサー、サービスプロバイダーまで、決済エコシステムのあらゆる場所で発生する可能性がある。場合によっては、侵害された認証情報が売買され、その後、不正に利用されることもある。

また、同調査では、現在、リアルタイムの意思決定または適応型の不正管理を利用している金融機関は調査対象の37%にとどまっている。さらに63%が分析、インテリジェンス、リアルタイムの意思決定が不十分であることを、重大または極めて重大な課題として挙げている。システムとデータが分断されていることで、金融機関が一貫したリスク判断を行う能力が制限される可能性がある。

VTIPは、決済エコシステム全体の安全性を支える同社の幅広い取り組みの一環である。同社の認証、取引リスク、不正防止、詐欺防止の各機能とあわせることで、決済が開始される前の段階からリスクを特定し、新たな脅威への早期対応を支援する。

同社は過去5年間で、不正の低減やネットワークセキュリティの強化などを目的として、テクノロジーに130億米ドル以上を投資している。また、Gartner Consultingは、Visaのサイバーセキュリティプログラム全体の成熟度について、同業他社の中で最高評価となる4.9を付けている。