Visaは11月18日、アジア太平洋地域における「Agentic Ready」プログラムの拡大を発表した。

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同プログラムの第2フェーズでは、アクセプタンス(決済受け入れ)に焦点を当て、アクワイアラ、決済サービスプロバイダー、決済ゲートウェイ、一部の加盟店と連携し、AIエージェントが実施するVisa取引への対応に向けた準備を進める。同プログラムは50社超のパートナーとともに開始し、2027年を通じてさらに多くのパートナーが参加する予定だ。

同社は2026年4月、アジア太平洋地域で同プログラムの第1フェーズを開始。Visaの認証情報を利用した管理された本番相当の環境において、イシュアの対応準備に焦点を当ててきた。プログラム開始以来、アジア太平洋地域の10の市場で100社を超えるイシュアが参加し、エコシステム全体でエージェンティック・コマースへの対応準備が進んでいる。

AIエージェントによる取引の課題解決を支援

パーソナルAIアシスタントの機能が高度化するにつれ、AIは商品の推奨にとどまらず、ショッピングカートの作成や消費者に代わって決済まで行うようになっている。これにより、加盟店にとっては、信頼できるAIエージェントをどのように識別するか、アクセス可能な範囲をどのように判断し、購入手続き、決済、購入後のサービスまでどのように対応するかといった実務上の課題が生じている。同社は、デジタル決済、トークン化、認証、リスク管理、ネットワーク制御における知見と、加盟店や決済事業者、テクノロジーパートナーの強みを組み合わせ、こうした課題への対応を支援している。

同社 アジア太平洋地域 プロダクト&ソリューション責任者のT.R.ラマチャンドラン氏は次のように述べている。

「エージェンティック・コマースが本格的に普及するためには、加盟店とその決済事業者が、顧客体験をコントロールしながら、AIによる取引が安全かつ確実に対応できることが不可欠です。AIエージェントが消費者に代わって商品の購入や決済を行う機会が増える中、加盟店と決済事業者には、こうした新たな取引への対応準備を把握し、強化するための明確な方法が必要です。『Agentic Ready』は、Visaと急速に変化するコマースのエコシステムをつなぎ、消費者が期待する信頼性と安全性を維持しながら、加盟店が次世代のコマースに備えることを支援します。」

既存システムの評価やAI取引の検証などを実施

アクセプタンス・パートナーはVisaと連携し、既存システムの評価、実環境におけるAIエージェントが実施するVisa取引の検証、課題の特定を行う。検証では、信頼できるAIエージェントをどのように識別し、AIエージェントによる商品検索、購入手続き、購入後のやり取りにどのように対応するかを検証する。さらに、トークン化された認証情報、認証、取引処理などの決済機能についても確認する。これにより、各市場の特性や決済エコシステム、加盟店環境それぞれのニーズをプログラムに反映する。

アクセプタンス・パートナーには、日本を含む世界およびアジア太平洋地域の企業が名を連ねており、クレディセゾン、GMOイプシロン、GMOペイメントゲートウェイ、インフキュリオン、三菱UFJニコス、みずほ銀行、楽天カード、SBペイメントサービス、三井住友カードなどが参加する。

また同社は、アクセプタンス・プログラムと並行して、アジア太平洋地域のCardInfoLink、Clink、Eats365、FluxA、Manif.AI、Obenan、OEN Tech、Prava、SetSail、SHOPLINE、Shoplazzaと連携し、実際のコマース環境において、AIエージェントがどのように加盟店の商品を見つけ、ショッピングカートを作成し、購入手続きや決済につなげるのかを検証している。

エージェンティック・コマースに向けてVisaのケイパビリティを集結

同プログラムは、安全なエージェンティック・コマース体験を大規模に実現するためのVisaの取り組みやソリューション群である「Visa Intelligent Commerce」を基盤としている。エージェンティック・コマースが進化する中、本プログラムは、消費者や企業がデジタル決済に期待する信頼性、透明性、コントロールを提供できるよう、エコシステムの対応準備を支援する。

同社は、新たなコマースの形態を支える信頼性、セキュリティ、グローバルなテクノロジーを長年にわたり提供してきた経験を活かし、今回拡大したプログラムを通じて、パートナーが既存の決済インフラを活用しながら、新たな体験を共通の方法で検証できるようにする。これにより、パートナーはコマース体験に信頼性とインテリジェンスをより容易に組み込むことができる。

拡大したプログラムの一環として、「Visa Acceptance Platform」は、さまざまなチャネルでの決済の受け入れ、認証情報の管理、不正防止、紛争解決など、決済ライフサイクル全体にわたるケイパビリティを提供する。また、「Intelligent Commerce Connect」は、ネットワーク、決済スキーム、コマースプラットフォーム、AIエージェントを横断したエージェンティック・コマースを実現する。