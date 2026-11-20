シンガポールで開催された世界最大級の決済・金融関連イベント「Singapore FinTech Festival (SFF) 2026」において、VisaがQRコード決済にも対応する「Visa Pay」、エージェンティックコマースのさらなる拡大、クリエイターが簡単に支払いを受け取れる「Visa Accept」など、様々な発表を行った。

会場でVisaはメディア向けの説明会も開催し、AI時代のVisaの取り組みを説明した。昨年同様のエージェンティックコマースとステーブルコインというキーワードに加え、新たに「サイバーセキュリティ」が重要なテーマとなっていた。

エージェンティックコマースには信頼が必要

最初に登壇したVisaのアジア太平洋地域プレジデントのStepen Karpin氏は、1990年代半ばにEコマースが登場した頃のVisaカード発行枚数が約4億5,000万枚、年間決済額が約6,000億米ドルだったと紹介。それに対して現在は、物理カードだけではないため「決済クレデンシャル」として世界に52億が存在。年間決済額は14兆ドルまで拡大しているという。

Visaアジア太平洋地域プレジデントのStepen Karpin氏

30年で桁違いの規模にまで成長した同社の中でも、アジア太平洋地域はデジタルウォレット、リアルタイム決済、スーパーアプリといった取り組みが誕生した先進的なエリアで、同地域ではVisaの対面取引の60%が非接触決済になっており、シンガポールなどの一部市場では99%に達しているそうだ。

そうした中でも大きな変化となるのがエージェンティックコマースだ。AIが検索や比較だけでなく、ユーザーに代わって商品を購入する自律的なエージェントとして動作する。まずは電気や水道料金、日用品、サブスクリプションといった「関与度が低く定型的な取引」やB2B決済から普及すると同社では推測する。

2005年の時点でアジア太平洋地域のEコマースの割合は2%だったが、現在では50%を超えるまでに成長。それと同様に、今はほとんどゼロであるAIエージェント経由の商取引は2030年までに25〜30%に達するとの予測で、急激に拡大する見込みだ。

Visaの調査では、アジア太平洋地域全体の消費者の74%が商品をAIで探しており、生成AIの利用率はシンガポールで90%、そのうちの43%が毎日利用しているという。各国で数字は違うが概ね同じ傾向としており、例えば日本は利用率が67%だった。

同じ調査では、日用品の定期購入をAIに任せても良いと信頼する人はシンガポールで約30%、日本では約20%にとどまったが、そのAI決済をVisaが制御しているとした場合は、利用信頼度はシンガポールで66%、日本で54%まで急増したという。

ところが、現状でAIエージェントの購買は、米国調査で43%が失敗していたという。この背景についてVisaアジア太平洋地域Head of Products and SolutionsのT. R. Ramachandran氏は、加盟店が一律でボットをブロックしていたり、在庫・商品データが人間向けで機械可読性が悪かったりといった原因があったという。

T. R. Ramachandran氏

これは業界全体でエージェントAI対応が必要であることを意味しており、そうしたことからVisaが進めているのが「Visa Agentic Ready」プログラムだ。これまでは、カード発行会社向けに提供しており、アジア太平洋地域では10市場で100社以上の銀行や決済事業者が参画している。

そして今回、その第2フェーズとして発表されたのが加盟店や決済代行業者向けのプログラムだ。アクワイアラや決済サービスプロバイダ(PSP)、決済ゲートウェイ、主要加盟店などを対象にしており、すでに50社以上が参画。これによって加盟店側が「正当なエージェント」と「悪意のあるボット」を区別できるようにする。

ここで重要になるのが「信頼」だとKarpin氏は強調。カード番号をAIに渡さず代替番号を使う「トークン化」に加え、エージェントに対する自然言語での「200ドルの靴を買って」などといった指示をVisaが検証して、2,000ドルの決済要求だけでなく199ドルの決済でも自動的に拒否する「購買意図の証明」も備える。

さらに、パスキーなどを使った本人認証と取引履歴の記録も使って、AIの暴走やハルシネーションによる高額商品の購入も責任の所在を明確にするという。

GoogleウォレットでもQRコード決済

アジア太平洋地域では、年間9兆ドルの決済がデジタルウォレット経由になっているという。Visaはスマートフォンでのタッチ決済などで各種ウォレットに対応する「Visa Pay」ソリューションを提供しているが、新たに「Googleウォレット」と「Samsung Wallet」へと対応を拡大した。

既存ウォレットでのQRコード決済へと対応を拡大するVisa Pay

これによって、特定のサービス内で閉じた「クローズドループ」のウォレットが、複数のサービス間で相互運用できる「オープンループ」へと変わるのだという。例としては、フィリピンのウォレットのユーザーが香港に旅行した際に、そのウォレットでQRコード決済ができる、といったものだ。

同様の取り組みの一環としてAlipay+との提携も発表された。日本ではPayPayとも提携するAlipay+だが、すでに210以上の市場で、1億5,000万以上の加盟店を抱えているという。Alipay+とVisa Payが連携することで、登録したVisaカードを使い、Alipay+対応のQRコードを読み取って決済を行う、といったことができる。

GoogleウォレットとSamsung WalletでのQRコード決済対応。ただし、まずはシンガポール・豪州のSamsung Wallet利用者が香港・マレーシアで、対応市場のGoogle Wallet利用者がシンガポールで利用可能

Visa Acceptは、クリエイターなどが決済の受け取りをできるようになる仕組みで、デビットカードを登録しておけばそこに、いわゆる投げ銭が直接入金される。

ステーブルコインに関しては、Visa Directによる国際送金が可能になる。Visaでは100以上の法定通貨とステーブルコインで送金できるように、米国でサービスを開始していたが、アジア太平洋地域でもシンガポールのdtcpayと連携して試験運用を開始する。

激化するサイバー攻撃

発表の最後のテーマとしてサイバーセキュリティに時間が費やされたのも特徴的だった。アジア太平洋地域の金融機関のリーダーに対する2026年調査では、過去12ヶ月で詐欺が巧妙化したと回答した割合が60%に達し、57%が詐欺のスピードが上昇したと回答した。Visaは130億ドルを超えるセキュリティ投資をしており、世界200以上の国・地域で、毎月約9,000万件のサイバー攻撃と、1,100万件のフィッシングメールをブロックしているという。

日本でも攻撃が頻発しているがグローバルでも同様の状況で、Visaのアジア太平洋地域Head of Visa Consulting and AnalyticsであるPrateek Sanghi氏は、AIツールを使ってディープフェイクや自動フィッシングサイトを低コストで高速に、しかも大量に生成できるようになった点や、企業内で正式なAIエージェントが暴走したり、外部攻撃に乗っ取られたりして機密データへ不正アクセスされたり、誤作動させられたりするといった脅威が生まれているとSanghi氏。

Prateek Sanghi氏

こういった現状に対してVisaは、金融機関向けに特化した「Visa Threat Intelligence Platform(VTIP)」の提供をアジア太平洋地域でも開始し、マルウェアや脆弱性、なりすましの検知、ダークウェブの流出情報など、様々な脅威情報を提供する。

日本で攻撃が急増しているという問いに対してSanghi氏は、世界的にも同様の傾向を確認していて、攻撃は非常に激化しているとの認識を示す。特に「攻撃の種類が変化している」とSanghi氏は指摘。システムへの侵入を試みる攻撃が従来よりも容易に行えるようになっていて、こうした攻撃が大きく増加していると話す。さらに、AIによる自律型の攻撃も増加しているという。

こうした攻撃に対しては防御側もAIで対抗する必要があり、「3〜4年前のセキュリティソリューションでAIと戦うのは困難」だと指摘。発表会でも同社が2026年にGitHub上で公開したAIモデルを使った脆弱性診断を自律的に行うAIエージェント基盤が紹介され、AI活用の重要性が強調されていた。