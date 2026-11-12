SDKI Analyticsは11月5日、2026－2035年の予測期間を対象とした「日本のサイバーセキュリティ市場」に関する調査結果を発表した。同調査は8～10月、587社の市場参入企業を対象に実施した。

日本のサイバーセキュリティ市場規模推移予測と地域別シェア

日本のサイバーセキュリティ市場規模は、サイバー攻撃の激化や政府のサイバーレジリエンス強化策を主因に、2025年の約63.8億米ドルから2035年には約189億米ドルへと達すると予測されている。予測期間を通じて、年平均成長率(CAGR)約11.7%で拡大するとも見込まれている。

セグメント別では、ネットワークセキュリティがクラウド導入やリモートワークの普及を背景に32%の主要シェアを占めると見込んでおり、業種別ではデジタル化が進むBFSI(銀行・金融・保険)が26%で最大のシェアを占めると予測している。主要企業にはTrend MicroやNEC、NTT Security Holdingsなどが挙げられ、AI活用や監視機能強化など各社によるサービス拡充が進んでいる。

※調査対象地域：北米(米国、カナダ)、ラテンアメリカ(メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ諸国)、アジア太平洋地域(日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国)、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国)、および中東とアフリカ(イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国)