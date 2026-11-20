TIEROとDXYZは11月21日～23日の3日間、実証事業「顔ダケで、買い物。」を戸越銀座商店街(東京都品川区)で実施する。

顔認証決済とAIによるまち歩き提案を検証

DXYZは「顔ダケで暮らす働く遊ぶまちを、あたりまえに。」をビジョンに掲げ、マンションのエントランスや共用施設など、住まいを中心に顔認証サービス「FreeiD」を展開してきた。これまで住まいで使われてきた顔認証を、商店街や商業施設などまちの中でも使えるようにすることで、住む人とまちをつなぐ取り組みを進めている。

今回の実証では、多くの人が訪れる戸越銀座商店街を舞台に、同社の顔認証決済とTIEROのAIによるまち歩き提案を組み合わせ、来街者の商店街での回遊や満足度、店舗での顔認証決済の使い勝手を検証する。

TIEROは、Salesforceを中心としたMA・CRM・SFAツールの導入・活用・定着支援などのクラウドインテグレーション事業および、AI活用による事業プロセス変革を伴走支援するAIソリューションを展開し、企業のDXを支援している。

両社は、本実証で得た来街者や店舗の声をもとに、サービスの改善を進める。DXYZは2027年夏の「FreeiD Pay」の事業化を目指すとともに、住まいからまちへ顔認証の活用を広げ、まちづくりへの展開を見据えた取り組みを進めていく。

顔認証決済は5%オフ、AIがおすすめルートを提案

協力店の店頭で顔認証決済「FreeiD Pay」を利用でき、顔だけで会計ができる。実証期間中は、決済額から5%オフになる。1回あたりの決済上限は1万円、5,000円以上の会計では4桁のPINコードの入力が必要となる。

また、商店街のブースで顔を撮影し、アンケートに答えると、属性や回答内容をもとにAIが商店街のおすすめルートを提案する。受付ブースのタブレットでアンケートに回答した人には、ルートを紙に印刷して渡す。

さらに、アンケートに回答した先着1,000名には、協力店で利用できる500円分(100円×5枚綴り)のクーポンを配布する。

顔認証決済の利用方法と参加手順

参加するには、FreeiDアプリをダウンロードして顔を登録する必要がある。顔認証決済を利用する場合は、クレジットカードとPINコードも登録する。

当日は商店街のブースで顔の撮影とアンケートへの回答を行い、おすすめルートとクーポンを受け取った後、協力店で買い物を楽しめる。対応店では顔認証決済が使える。

当日もブースで登録できるが、混雑が予想されるため、事前のアプリ登録を推奨している。現地にはDXYZのスタッフが常駐し、登録や決済をサポートする。

参加方法

約40店舗が参加、うち12店舗で顔認証決済に対応

協力店は約40店を予定しており、うち12店で顔認証決済を利用できる。顔三井住友カードの決済端末「stera terminal standard」向けの「FreeiD Pay」アプリ、および顔認証決済端末「PayPad Plus」で提供する。実証期間中は店舗の決済手数料をDXYZが負担する。

顔認証決済とクーポンの両方に対応する店舗は、商栄会のジャストワンカレー、コンパスコーヒー戸越銀座店、梅の蔵本舗、中央街の花エリカ、焼肉泰成、帯広豚丼 炭火焼とんたん、つづみ団子、後藤蒲鉾店、銀六会のギャラリーカメイ、NagiCrepe、もくもくいし、favcatの計12店舗。

クーポンのみの対象店は、商栄会のおめで鯛焼き本舗、ヘアサロン Rodan、ビッコロマート、SPERANZA、中央街の宝金堂、戸越銀座カオマンガイ、tenOZ、天ぷら食堂若鷹、お肌の専門店 十字屋、イタリアンとフレンチのカゼ、音更餃子 ぎょうざの宝永、トミーズプリン工房、Gelateria FELICE、明昭館書店、TanTonTan、瀬尾商店、田んぼのパン工房 米魂、Chazakka、フルーツ&フラワーキムラ、MEAT&DELI355、銀六会の輝TOGOSHI、しまカフェ、ハナテル、中村忠商店、とごしぎんざの牛乳屋、ヨリミチカフェ、solcoとなる。

なお、記載のない店舗でも実施する可能性がある。

受付ブースは、東エリアの「ほっとスポット戸越銀座」(東京都品川区戸越1-15-16)と、西エリアの「セブンデイズ/ウィン栄光ビル」(東京都品川区平塚2-18-2)に設置する。