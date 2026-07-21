Visaは7月16日、金融機関やフィンテック企業などによるステーブルコインの発行・移動・管理を支援するプラットフォーム「Visa Stablecoin Platform(VSP)」を発表した。

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ステーブルコインの発行・移動・管理を支援

同社の広範な暗号資産戦略を基盤とするVSPは、金融機関、フィンテック企業、その他の決済事業者がステーブルコインの発行、保管、償還を容易に行えるよう支援するもの。まずは、Open Standardが最近発表した新たなステーブルコインであるOpen USDに対応する。VSPには、新たに導入されたWallet-as-a-Service を通じたオンチェーン・ウォレット基盤と、Open USDの発行および償還に向けた接続機能が含まれる。

Visaの最高製品・戦略責任者のジャック・フォレステル氏は、次のように述べている。

「ステーブルコインは、プログラマブルマネーの新たな可能性を切り開いています。しかし、多くの機関にとって難しいのは、その概念ではなく、実際に運用するための体制です。Visa Stablecoin Platformにより、私たちはお客様に対し、Visaに期待される管理機能、セキュリティ、グローバルネットワークを備えた環境で、ステーブルコインの発行、移動、管理を行える仕組みを提供します。Visaは、ステーブルコインに対するお客様の関心を、実際のサービスや決済フローへとつなげられるよう支援します。」

ステーブルコイン運用を支える4つの機能

同サービスは、同社のネットワーク、リスク管理、不正検知機能とともに、さまざまなステーブルコイン機能やフローへの直接アクセスを提供する。これにより、機関は検討段階から実装段階へ、より確信を持って移行することができる。主な機能は以下の通り。

Open USDへのアクセス

VSPはOpen Standardとシームレスに統合されており、同社のネットワークサービスとともに、Open USDへの直接アクセスを提供する。これにより、クライアントはOpen USDの発行、償還、管理および移動を容易に行うことができ、信頼性の高い環境の中で法定通貨をオンチェーン化し、その運用を管理できる。

オンチェーン・ウォレット基盤

VSPは、さまざまな機関向けユースケースにおいて、ステーブルコインを財務、決済およびプロダクトの実運用に組み込むために必要なウォレット基盤、管理機能およびワークフローを提供する。

Visaネットワークとの統合

VSPは、ステーブルコインを同社のネットワークおよびツールと接続できるよう設計されている。これにより、ユーザーは既存の決済フロー、財務業務および決済プロセスにステーブルコインを組み込むことができる。同社の決済、財務および通貨関連ソリューションを利用している既存のクライアントに対しては、現在利用しているワークフローやシステムにステーブルコインをシームレスに統合できる相互運用性を提供する。

信頼性を重視した設計

VSPにより、機関はVisaが持つセキュリティと信頼性のもとで、ステーブルコインを扱うことができる。ユーザーは、あるユーザーが機密性の高い操作を行う際に、別の承認権限を持つユーザーが承認する二重承認ワークフロー、包括的な監査ログ、Wallet-as-a-Serviceにおけるセキュアなパスキーや送金先を制御する許可リストなどの機能を利用できる。これにより、業務運用に求められるセキュリティと管理を支援する。

VSPは、ステーブルコイン決済、ステーブルコイン連動カード、ステーブルコインを活用した資金移動など、同社の既存のステーブルコイン関連サービスとの相互運用に対応する。これらを組み合わせることで、金融機関やフィンテック企業のオンチェーン参入を支援し、暗号資産プラットフォームが同社のグローバルネットワークにアクセスできるようにする包括的なソリューションを提供する。

利用開始までの流れ

機関は、同社が管理するウォレットスタックにオンボーディングするか、既存のウォレットを接続することで、ステーブルコインの発行、償還、移動を一元的に管理できる。また、クライアントは銀行口座と連携し、承認、ユーザー、ポリシーを設定することで、誰がステーブルコインの移動を開始し、誰が承認できるかを管理できる。さらに、VSPはOpen USDを皮切りに、財務、決済、流動性管理のワークフローの一環として、ステーブルコインの発行、償還、保有、移動をサポートする。

VSPは、Wallet-as-a-Serviceを含め、まず一部のクライアントを対象にベータテストとして提供される。これにより、ステーブルコインが各社の戦略にどのように適合するかを検討する初期機会を提供する。クライアントがユースケースを検証・改善する中で、同社はそこから得られる知見を活用し、プラットフォームをどのように、どの市場へ拡大していくかを検討していく。