HaRENOは2026年11月12日、冬の免疫力とオーラルケアに関する意識・実態調査の結果を発表した。調査は2026年10月29日～30日、全国の20～59歳の男女3,000人を対象に、インターネットリサーチで実施した。

冬は感染症にかかりやすいと感じる人は62.6%

「オーラルケアと免疫の関係」について聞いたことがあるか尋ねたところ、内容まで知っていると回答した人は25.17%にとどまった。「聞いたことはあるが、内容をよく知らない」が37.7%で最も多く、約75%が詳しく知らない結果となった。

他の季節と比べて、冬は風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすいと思うか尋ねたところ、「そう思う」「ややそう思う」の合計は62.6%となった。約6割が冬は感染症にかかりやすい季節だと感じていることがわかった。

免疫力の維持に歯みがきを意識した人は22.1%

前回の冬(2025年11月～2026年2月)に、免疫力の維持に役立つと考えて行ったことを聞くと、「十分な睡眠をとるよう心がけた」が34.9%で最も多かった。次いで「体を冷やさない服装をした」「栄養バランスのよい食事を心がけた」などが続いた。一方、「歯磨きなどのオーラルケアをした」は22.1%にとどまった。睡眠や食事などの生活習慣に比べ、免疫力を保つための行動としてはあまり意識されていない実態がうかがえる。

唾液に含まれる抗体「IgA」の意味を知る人は11.37%

唾液などに含まれ、口や喉の粘膜で細菌やウイルスから体を守る働きを担う抗体「IgA(アイジーエー)」について、アンケート回答前に見聞きしたことがあったかを尋ねた。「見聞きしたことがあり、意味も知っていた」と回答した人は11.37%。見聞きしたことがある人の合計も24.47%にとどまり、約9割が「IgA」という言葉を知らない結果となった。

年末年始に歯みがきを省略・時短した人は17.4%

直近の年末年始休暇中、通常の生活と比べて歯みがきに変化があったかを聞いたところ、「普段は磨いている時間帯に磨かなかった日があった」「1回あたりの歯みがき時間が短くなることがあった」と回答した人は、合計522人だった。これは全体の17.4%にあたり、約6人に1人が歯みがきを省略・時短していたことがわかった。

歯みがきをしなかったり、時間が短くなったりした理由では、「面倒に感じるため」が32.57%で最も多かった。次いで「夜更かしや寝坊など生活リズムが変わるため」「帰省・旅行などで普段と環境が変わるため」が続いた。年末年始ならではの生活の変化が、歯みがき習慣に影響していることがうかがえる。

歯科医師が解説、唾液のIgAは細菌やウイルスから口の粘膜を守る働き

アジュテ前島デンタルクリニックの前島美佳院長は、インフルエンザが例年より早く流行している今シーズンは、睡眠や食事などの生活習慣を整え、体が本来持つ免疫力を保つことが大切だと説明する。そのうえで、見落とされがちな口の中のケアにも注目してほしいと話す。

口は呼吸や食事を通じて、外からさまざまなものが入ってくる「体の入り口」。唾液には「IgA」と呼ばれる抗体が含まれており、口の中に入ってきた細菌やウイルスに付着して、粘膜への付着を防ぎ、唾液とともに洗い流す働きを担っているという。一方、口の中が不潔な状態になると細菌が増え、IgAによる防御が十分に働きにくくなるとしている。

IgAが細菌やウイルスをブロックする仕組み

また、歯垢の中には歯周病菌などの細菌が潜んでおり、歯ぐきや歯を支える組織に炎症を起こすだけでなく、全身の健康にも影響することが知られている。代表的な歯周病菌である「P.g菌(ポルフィロモナス・ジンジバリス)」については、近年の研究で、この菌が出す酵素がインフルエンザウイルスの感染を助ける可能性も報告されている。

前島院長は、P.g菌を含む歯周病菌は歯垢の中に棲みついているため、体の免疫力だけで取り除くことは難しく、物理的に落とす必要があると説明。毎日の歯みがきとデンタルフロスによるケア、歯科での定期的なクリーニングが、インフルエンザ対策の一つにもなり得るとしている。