オーラルケアブランド「HaRENO」は2026年7月22日、『熱中症対策飲料とお口の健康に関する意識調査』の結果を発表した。同調査は全国の20〜69歳の男女1,000名を対象にインターネットで実施した。

熱中症対策飲料とお口の健康に関する意識調査

今年の夏、熱中症対策を意識していますか?という設問では 「とても意識している」と「やや意識している」を合計すると、約75%の人が今年の夏、熱中症対策を意識していることがわかった。全国各地で酷暑日が記録されるなど連日の猛暑が影響し、熱中症への危機感や関心の高さがうかがえる。

熱中症対策を意識しているか

最も重視している熱中症対策は? という設問では熱中症対策の中で最も重視している対策を聞くと、「水分補給」という回答が46%で最も高くなった。

最も重視している対策

熱中症対策として普段飲んでいる飲み物は? という設問では熱中症対策として飲んでいる飲料を聞くと、「お茶」という回答が最も多く、水、スポーツドリンクと続いた。スポーツドリンクと経口補水液については合計で約16%に留まったが、熱中症対策として選択している人が一定数いることが示された。

普段飲んでいる飲み物

飲み物を選ぶ際、糖分や酸が歯に与える影響を意識していますか?という設問では 飲料を選ぶ際に糖分や酸が歯に与える影響を意識していると回答した人は合計で約49%となり、全体の約半数の人が意識していることがわかった。

糖分や酸が歯に与える影響を意識しているか

「酸蝕症」という言葉を知っていますか?という設問では Q4で半数近くが飲料に含まれる酸などを意識しているものの、その酸によって発症する可能性がある「酸蝕症」に関して、具体的にどのようなものなのか知っている人は13%しかおらず、約87%が詳しく知らないという結果になった。

スポーツドリンクや経口補水液を頻繁に飲むことで、虫歯や酸蝕症のリスクが高まる可能性があることを知っていましたか?という設問では スポーツドリンクや経口補水液を飲むことによって虫歯や酸蝕症のリスクが高まるということを知らなかったという回答は約55%に上った。

東京医科歯科大学(現・東京科学大学)の研究チームによる調査では、おおよそ4人に1人が「酸蝕症」に罹患しているという結果も出ており、身近な疾患でありながら詳細まで知っている人は多くないことがわかった。

スポーツドリンクや経口補水液を飲んだ後、口をゆすぐことがありますか?という設問では スポーツドリンクなどを飲んだ際に口をゆすぐと回答した人は、「毎回」と「ときどき」を合計しても約27%に留まった。

スポーツドリンクや経口補水液を飲んだ後、歯磨きをしていますか?という設問では 歯磨きをしているという回答は約25%に留まり、多くの人がスポーツドリンクや経口補水液を飲んだとしてもオーラルケアを行っていないことがわかった。

口をゆすぐ・歯を磨くことで虫歯や酸蝕症予防につながると知ったら、今後実践したいと思いますか? という設問では口をゆすぐなどによって酸蝕症罹患リスクの低減が期待できることを知った場合、実践してみたいと回答した人は約69%となり、多くの人が対策に対して前向きであることがわかった。