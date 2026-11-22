ハーレーダビッドソン ジャパンが新型「スプリント440」を日本初公開した。価格は89万8,800円からで、車両重量は現行ハーレー最軽量の187kg。1年以内の乗り換えなら購入価格で下取りするプログラムも用意する。“いつかはハーレー”をかなえてくれそうな新型バイクの実力は?

“いつかはハーレー”を現実に

ハーレーダビッドソン ジャパン代表取締役の玉木一史さんは、日本のライダーから「いつかはハーレー」という言葉を何度も聞いてきたそうだ。強い憧れや目標を感じさせる言葉だが、一方で“いつか”が“いつか”のまま、時間だけが過ぎてしまっている側面もあるという。

ハーレーに憧れがあり、大型二輪免許を所有していても、販売店でいざ実車を目の前にすると、「自分にこんなに大きなバイクを扱えるのだろうか」と不安を抱いてしまうライダーは少なくないとのこと。「実際、車体の大きさを理由にハーレーを選択肢から外してしまい、なかなか最初の一歩が踏み出せないライダーが日本には数多く存在しています」と玉木さんは話す。

スプリント440は、そんな“いつかはハーレー”の“いつか”を今に変えるために生まれたバイクだ。価格は89万8,800円から。11月13日から全国の正規ディーラーで注文受付を開始している。

現行ハーレー最軽量の187kg

エクステリアは吊り下げ式のヘッドランプや燃料タンクの形状、短く切り詰めたリアフェンダーなど、随所にハーレーらしいデザイン要素が満載だ。排気量440ccの空油冷単気筒エンジンに組み合わせるシングルマフラーは、力強いサウンドを奏でる。

憧れのハーレーらしさを体現しながら、車両重量は現行ハーレー最軽量の187kgを実現。スリムな車体は“デカい・重い”というハーレーのイメージを過去のものにしている。683mmのシート高で足つき性も抜群だ。これなら、従来のイメージからハーレーに不安を感じていたライダーの選択肢にも入ってくるだろう。

1年以内の乗り換えなら購入価格で下取り?

そして、車両以上に購入の心理的なハードルを下げ、最初の1台の購入を後押ししてくれそうなのが「フリーダムプロミス」だ。

これはスプリント440を購入し、1年以内に同じディーラーでほかのハーレーの新車に乗り換える場合、スプリント440を購入価格と同じ価格で下取りするというもの。対象は2027年12月31日までに購入した車両で、乗り換え先はスプリント440と「X」シリーズを除く新車となる。購入店舗での点検の受検や車両の状態など適用条件はあるものの、オーナーはハーレーを所有しながら、スプリント440に乗り続けるか、別のハーレーにステップアップするかをじっくり検討できる。

このフリーダムプロミスは日本だけの施策ではなく、全世界のスプリント440オーナーを対象とした世界共通のプログラムだという。このことからも、ハーレーダビッドソンがスプリント440を世界戦略車に位置付けていることがうかがえる。

なぜ購入価格で下取りするのか

なんとも魅力的な提案だが、なぜハーレーはこんなプログラムを用意したのか。発表会後に玉木さんに尋ねてみた。

玉木さんによれば、ハーレーはバイクに乗ってもらうことはもちろん、ライディングそのものを全世界の人々に提供すべきだと考えているという。若い頃にバイクに乗っていたものの事情があって今は離れてしまっている人や、免許を持っていない人にも、ぜひ二輪の世界に飛び込んでほしいとのことだ。

「二輪の裾野を広げることも我々のミッションだと考えた時に、入り口の役割を果たすモデルはすごく大事だと考えています」と玉木さん。多くのバイクオーナーは2台目、3台目とステップアップしていくが、そのステップアップがしやすければ、二輪の世界にも入りやすくなるはずだと話す。

「安心して最初の一歩を踏み出していただきたい。これがフリーダムプロミスに込めた我々の思いです」

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