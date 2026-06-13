アメリカン・カルチャーを象徴するブランドとしてのハーレーダビッドソンに憧れはあるものの、バイクの免許を取得する予定はないので、けっきょく、自分には縁のない乗り物なのかな……とあきらめている人がいるとすれば、それは早計だ。クルマの免許で乗れるハーレーがある。

そもそもバイク未経験で運転できる?

マニュアル(MT)の自動車を運転できる免許を持っていれば、ハーレーのトライクに乗れる。

トライクというのは3つのタイヤで走る乗り物で、ハーレーのトライクは前輪が1つ、後輪が2つの構成になっている。バイクのようにまたがって乗るのだが、当然ながら、地面に足を付いていなくても横に倒れる心配がない。

ハーレーのトライクはMT車だ。クラッチを切るにはハンドル左のレバー(自転車なら後輪のブレーキの位置にあるレバー)を握る。ギアは左足でレバーを上げたり下げたりして切り替える。ハンドル右のレバーと右足で踏むペダルがブレーキだ。

クラッチはここ

ギアを切り替えるレバーはここ

そもそもクルマのMTにすらしばらく乗っていないのに、トライクを運転するなんて可能なのだろうか……最初はそう思っていたのだが、クラッチを手で操作するのは、半クラを含めて意外にやりやすくて、割と簡単に走り出すことができた。公道ではなく、広場のようなところを何週か走ってみたところ、2速にギアチェンジして30km/hくらいまで加速できるくらいには、すぐに上達した。

バイク未経験、クルマはペーパードライバーな筆者が借り物のヘルメットを身に着けて「ロードグライド3」を運転する様子。初心者でもそれなりにさまになって…いるのかどうかは判断がつかないが、クルマと違って30km/hくらいでもスピード感がスゴい! 法定速度内で十分に楽しめるはずだ

ただ、交差点に差し掛かったところを想定し、いったん止まってから右左折するような操作をした際には、ウインカーを出したり、左右を見たりと同時にいろいろな動きをしつつ、半クラにしてスロットルをそろりと開ける、という一連の操作が難しく、何度かエンストしてしまった。これはクルマのMTに乗るときと同じで、練習(慣れ)が必要な部分だ。

それと、レバーをひねって走る乗り物に乗り慣れていないからなのか、右左折などでスロットル以外のところに意識を取られると、右手が勝手に動いてしまって、意図せずエンジン回転数が上ったり下がったりしてしまうことがあった。これも慣れの問題なのだろう。

ハンドル操作は、どちらかというと曲がりたい方向にグリップを押し出す感じ。左に曲がるときは右のグリップを押し出すイメージだった。曲がる方向に体を傾ける必要はない。この操作は全く難しくないのだが、バイクと違って後輪が横に張り出しているため、内輪差には要注意だ。

試乗会のスタッフに運転してもらって後席も体験してみたのだが、こちらも安定感抜群。しっかりとしたシートがあって、つかまるためのバーも完備されているので、安心感が高かった。普通のバイクでタンデムするよりも、かなり快適に過ごせるのではないかと思う。

Milwaukee-Eight VVT 117エンジンを搭載。排気量は軽自動車約3台分の1,923cc! 最高出力は105HP(78kW)、最大トルクは170Nm

ハーレーのトライクを選ぶ意味とは

普段はクルマの取材をしていているのだが、ここのところ、試乗するものといえば電動化と知能化が進んだモデルばかり。静かで乗り心地がよく、夏は涼しく、冬は暖かくて、高速道路に乗ったら(ほぼ)自動運転で走ってくれる機能が付いている車種も多いので、移動するには最高の乗り物だ。

ハーレーのトライクは、高度な運転支援システムの付いた最新の電気自動車とは全く異なる乗り物だ。エンジンをかけると体のすぐ近くから「ブルン! ドロドロドロ」と音がする。エンジン由来の振動を体で感じる。天気がよければ日光にさらされるし、この季節だと暑い。クラッチ、ギアチェンジを含め、走っている時にやることがたくさんある。

なのだが、やっぱり、3輪とはいえワイルドな、いかつい雰囲気すらあるハーレーを自分の力で制御しながら、風を感じつつ走る面白さは確かにある。

バイクの免許を取ろうと思ったことがなく、将来的に取るつもりもない自分が、まさかハーレーに乗れるとは思ってもいなかった。この先の人生で、「自分はハーレーに乗ったことがある」と人に言えると思うと、なんだか嬉しい。

3輪のトライクならタンデムで後ろに乗っても安定しているし、トランクにはボストンバッグくらいなら積めそうな感じだったので、ちょっとした旅行も大丈夫そう。生活の足として使うのに適した乗り物だとは思わないが、もし余裕があるなら、クルマの免許で乗れる趣味の乗り物として、ハーレーのトライクを持つのも一興なのではないかと感じた次第だ。そろそろバイクがきつくなってきたというベテランライダーの皆さんにもオススメできそうな乗り物だった。

【フォトギャラリー】ハーレー「ロードグライド3」

【フォトギャラリー】ハーレー「CVO ストリートグライド3」