ホンダが日本市場でのフラッグシップSUVとして送り出す「アヴァンシア」。写真を見て、大胆なエクステリアデザインに驚いた人もいるだろう。直線と平面を多用したこのフォルムには、どんな意味があるのか。事前説明・撮影会でエクステリア担当のデザイナーに詳しく話を聞いた。

ホンダ「アヴァンシア」の写真を一気に見る

ホンダ「0サルーン/SUV」に似ている?

ホンダのSUVラインアップで「CR-V」の上を行くモデルとなる「アヴァンシア」。昔を知る人なら、ホンダが以前もこの車名を使っていたことを知っているかもしれないが、新型はかつてのアヴァンシアを含めて、これまでのどのホンダ車とも違うエクステリアデザインとなった。

発売前に行われた事前説明・撮影会では、エクステリアデザインを担当した本田技術研究所の内山慎也氏より説明があった。

内山氏は新型アヴァンシアのフォルムについて、シンプルで洗練された面構成の中に、ロングドライブしたくなるような芯の通った骨格と、SUVらしいラギッドさを漂わせるテイストを取り入れ、先進性とスポーティーさを兼ね備えながら、見る人に驚きを与えるような新しい佇まいを追求したとする。

実は新型アヴァンシア、新設計プラットフォームを採用し、ロゴマークが変わるなど、多くの部分がブランニューになっている。作り手としては何十年に一度のチャンスであり、これを機にデザイナーとしても、過去のフォーマットをリセットしたいという気持ちがあったそうだ。

個人的には直線基調の造形が、開発・発売中止となってしまったホンダ「0(ゼロ)サルーン/SUV」に通じると感じた。そのあたりを尋ねてみると、「いっしょにデザインを進めていたので横目で見ていました」とのことで、相乗効果でホンダ・デザインが進化していったところはあっただろうと話していた。

直線と平面を多用したエクステリアデザイン

巨大グリルへのアンチテーゼとして

顔つきについても、新開発プラットフォームで作るハイブリッド車にふさわしい、まったく新しいフロントビューにしたと紹介。ウインカー/デイタイムランプとヘッドランプを上下に分け、開口部をミニマムにしており、ここでもラギッドさを表現したという言葉が出た。

ライティングを上下に分ける手法は、ホンダでは珍しいが、最初の頃から考えていたとのこと。これもフォーマットのリセットに含まれるのかもしれない。

「目を薄くシャープにして記号性を持たせたかったのですが、そこに全機能を入れることはできないので、常時点灯の上の部分はしっかり目として見せ、前照灯はブラックアウトしてグリルに入れたほうが、先進的でスポーティーだろうと考えました」(以下、カッコ内は内山氏)

最近は、とりわけ欧州車でグリルを大きくする傾向にあるが、それに対するアンチテーゼの意味もあったとのこと。グリルの中にHマークという従来のスタイルから離れ、ボディ色のプレーンな面の中に新しいHマークを入れたことも、新しい顔つきのポイントだと説明した。

大胆なコの字形状リアコンビランプの意味は?

サイドビューは水平基調として、フラッシュサーフェスでキャラクターラインのない、とてもシンプルな造形でありながら、スパッと芯の通った印象が一目瞭然でわかる姿を目指したとのことだ。

最近のホンダ・デザインは、「ステップワゴン」や「ヴェゼル」など、水平&すっきりというサイドビューが多かったので、これについては不思議ではない。

キャラクターラインのない水平基調のサイドビュー

それよりも気になったのは、リアクォーターピラーが通常とは逆に、下に行くほど細くなっていたこと。内山氏によれば、これは意図的な造形で、サイドウインドーで勢いや流れる感じを出しつつ、3列目のヘッドクリアランスを確保していったら、こうなったのだという。

下に行くほど細くなるリアクォーターピラー

リアビューでとにかく目立つのは、「コ」の字形状のコンビランプだ。こちらはランプを垂直水平とすることで、フェンダーの張り出し感を際立たせるという役目も持たせている。単純なコの字ではなく、テールランプは2D、ストップランプを3Dとすることで、コントラストを出していることも特徴になる。

リアビューで目を引くコの字形状のコンビランプ

もうひとつ後ろ姿で目についたのは、リアエンドに向けての強い絞り込みだ。コンビランプを含めて、英国のラグジュアリーSUV「レンジローバー」を思わせる。3列シートであることを考えれば、かなり大胆な造形だ。

「ここは3列シートでもホンダらしく軽快に走ることを伝えるために、絞り込みました。ホンダにとってこのクラスのSUVはチャレンジでしたが、寸法を目いっぱい使わず、スポーティに走りそうな佇まいはちゃんと継承していこうと思ったのです」

こちらがレンジローバー

たしかに最近のホンダのSUVとしてはかなり大胆に見える新型アヴァンシアであるが、思い切ったデザインやメカニズムをどんどん取り入れていくというのは、かつてのホンダのお家芸だったはず。それを思えば、ホンダらしさが帰ってきたようなフォルムにも思える。

少なくとも、日本車のこのクラスの3列シートSUVで、似たような姿の車種は存在しない。ホンダらしい攻めのデザインを見ることができたのは、嬉しい収穫だった。