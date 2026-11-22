「それじゃだめだよ」「それじゃやってけないよ」――芸能界入り直後、事務所の面接で厳しい言葉をかけられていた中村蒼。22日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ ～兼近＆真之介のグルメドライブ～』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル)では、自己表現が苦手だった少年時代と、俳優という仕事に魅力を感じたきっかけを告白。満島真之介との15年前の共演秘話や、くりぃむしちゅー・上田晋也への憧れも語った。

中村蒼

オーディションでグランプリ獲得も、事務所の面接で叱られる

今回、中村がEXITの兼近大樹、満島真之介と巡ったのは、神奈川県足柄上郡中井町。厳島湿生公園で合流した3人は、地元のグルメを楽しみながら、中村の俳優人生を振り返った。

15歳で舞台デビューした中村が芸能界入りしたきっかけは、雑誌のオーディションでグランプリを獲得したことだった。

グランプリ受賞後、複数の芸能事務所から声がかかり、面接を受けることになったという。しかし、当時の中村は「めちゃくちゃ消極的だったし全然しゃべらなかった」といい、面接の場で「それじゃだめだよ」「それじゃやってけないよ」と叱られることもあったそうだ。

さらに「5年後どうするつもり?」と将来について尋ねられたこともあったが、中村は「つい数日前までただの中学生。その時“まだ決めてなくてこうでこうで…”って言えばよかったけど、まだ自己表現が得意じゃなかったから」と、当時の自分を振り返った。

満島真之介との『花ざかりの君たちへ』共演秘話

旅の途中、3人は「なかい里都まち CAFE」に立ち寄り、ドリンクを味わいながらトークを展開。

話題は、中村と満島が共演した2011年のドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン☆パラダイス2011』へ。満島にとって初めてテレビに出演したドラマで、前田敦子が主演を務め、中村も主要キャストとして出演していた。

当時、寮長役を演じた満島は「本当にドラマのことも知らない中、すげーイキがってたから、監督にけちょんけちょんにやられてね」と、撮影現場での苦い経験を回想。

中村も「しんちゃんは一番怒られてた」と振り返り、満島がセットでひざまずき、床をたたいて悔しがっていた姿が印象に残っているという。

中村は「オレはそこまで悔しさを人前で出すことはできないタイプだから、すごく純粋でまっすぐな人なんだなって」と当時感じたことを告白。さらに、満島がキャスト陣をまとめて士気を高めていたことにも触れ、「本当にすごい」と称賛した。

くりぃむしちゅー・上田晋也は「この業界で一番好き」

移動中には、お笑いの劇場を訪れた際のエピソードも披露した中村。

漫才を見て、芸人たちの声量が思いのほか小さかったことに驚いたという。これに兼近が、目の前にマイクがあるため普段の会話に近い声で話し、声を張りすぎると立ち話のような自然さが失われると説明すると、中村は「お芝居の距離感みたいなもので、漫才もそういうことも考えられてるんだと思って」と感心した。

そんな中村が好きなお笑いコンビは、くりぃむしちゅー。「ラジオを聴いていて、この業界で一番好きなのがくりぃむしちゅーの上田さんなんですよ。この世の、業界の全てのトップ」と、上田晋也への強い憧れを明かす。

以前、バラエティ番組で共演した際には、ラジオ番組のムック本を持参し、上田と有田哲平にサインをもらったという。

中村によると、上田はかつてラジオで「良識のある大人が聴くラジオじゃないですよ」と話していたそうで、サインを頼んだときにも「中村くんみたいな良識のある人が聴くもんじゃないんだよ」と声をかけてくれたという。

憧れの本人からおなじみの言葉を聞けた中村は「めっちゃうれしくて、“聞けた!”って思って」と、喜びを振り返った。

自己表現が苦手だった中村蒼が俳優に魅力を感じた理由

また、バラエティとドラマの撮影現場の違いについても話が及ぶ。

中村は、バラエティでは収録が終わると出演者がすぐに帰っていくことに驚いたそう。兼近は、スタッフや共演者の時間を必要以上に奪わないため、速やかに帰るよう先輩芸人から教えられてきたと説明した。

そんな中、満島から芸人になろうと思ったことはないのかと聞かれた中村は「お笑いは見る専門」と回答。改めて、俳優の仕事に魅力を感じたきっかけを語った。

初めて出演した舞台では、開演の約2時間前に演出家がマンツーマンで演技を教えてくれたという。

「こうやってみんなと一緒に作っていくんだ」という経験を通して、演じることを楽しいと感じた中村。

「自己表現するのがすごく苦手で、“おとなしい子”“穏やかな子”って言われるけど、オレはそれを聞いてて“自己表現が苦手なだけなのにな”って思ってて」と、周囲から見られる自分と、本来の自分との違いを感じていたそうだ。

しかし、舞台で大きな声を出したり、走り回ったりすることで、それまで経験したことのない表現に触れ、「こういう風に人前で動いたことないな」と実感。「なんかすごい仕事だなと思って」と、俳優業に興味を持つようになったことを明かした。

現在35歳となり、40代も見えてきた中村は、今後の演技について「自分の人生がどうしても反映されちゃうから、どういう人生・どういう日常を送ってるかがより大切になってくるのかなって思ってる」とコメント。

「うまくやろうとしてた時もあったけど、そうじゃないってのがだんだん分かってきて、自分の人生ぶつけるしかないんだなって」と、俳優としての現在の心境を語った。

さらに、仕事への熱量が異なるアルバイトスタッフとの接し方に悩む30代男性からの相談には、満島の熱い姿勢に刺激を受けた自身の経験を踏まえ、「熱く語ったことが人を救ってることって、何年後とかに自分の知らないところであると思うから、めげないでほしいですね」とエールを送った。

最後に訪れた「レストラン 地中海の風」では、亡くなった人が訪れる食堂を舞台にした中村の主演ドラマ『十六夜膳房』にちなみ、人生最後に食べたい思い出の味を語ることに。

中村は祖母が作ってくれた柔らかいご飯や唐揚げ、ブリの刺身を挙げ、「いまだに柔らかい白米が好き」「魚の中ではブリが一番好き」と、幼い頃から親しんできた味について明かした。

この放送はTVer・Huluで配信されている。

【編集部MEMO】

中村蒼

1991年3月4日生まれ、福岡県出身。2005年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、2006年に舞台『田園に死す』で俳優デビュー。その後、ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン☆パラダイス2011』、NHK連続テレビ小説『エール』『らんまん』、大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』などに出演。2026年には日本テレビ系ドラマ『十六夜膳房』で主演を務める。

(C)日テレ