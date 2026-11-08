「あんたは私のおもちゃや」――なにわ男子の道枝駿佑が、8日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ ～兼近＆真之介のグルメドライブ～』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル)で、2人の姉にメイクされた幼少期のエピソードを告白した。さらに、SMAPの音楽に親しんで自ら事務所に応募した経緯や、先輩の山田涼介、中島健人に刺激を受けて抱くソロ音楽活動への思いも明かした。

道枝駿佑

つけまつ毛まで付けられる

今回は、道枝と俳優の藤木直人をゲストに迎え、栃木県佐野市を巡る旅。EXITの兼近大樹と満島真之介が、2人とともに地元のグルメや観光スポットを楽しんだ。

旅の途中、道枝の育った家庭環境が話題になると、「姉が2人います」と明かす道枝。兼近から「やっぱお姉ちゃん2人だとメイクとかされちゃうの?」と尋ねられると、「されました」と答え、小学生時代の出来事を振り返った。

姉から「メイクさせて」と頼まれたものの、最初は「ちょっとごめん、無理」と拒否していたそう。しかし、何度もお願いされたため、少しだけならと許したところ、つけまつ毛まで付けられてしまったという。

道枝は「“嫌だ”ってずっと言ってたんですけど、何回も言ってくるから“まぁちょっとなら”と思って許したら、つけまつ毛とかつけられて、“あんたは私のおもちゃや”と言われました(笑)」と、姉とのやり取りを笑いながら明かした。

西畑大吾に合気道をかけた過去

事務所に入ったきっかけについて尋ねられると、小学6年生の時に「自分で出したんですよ」と告白。

「家族がSMAPさん好きで、SMAPさんの曲を車の中ですごくかけてたんです。それで僕もSMAPさんの曲にちっちゃい頃からなじみがあったので、そこから(同じ)事務所の曲をいっぱい聴くようになって、そこから興味が出てきて」と、SMAPの音楽がきっかけだったことを説明した。

オーディションではダンスなどの審査に加え、特技を披露する場もあったという。当時は関西ジュニアの番組のロケで、現在なにわ男子としてともに活動する西畑大吾や大西流星も来ていたそうで、道枝は「西畑に合気道をかけてるんです、僕」と、意外なエピソードを明かした。

幼少期は外で遊ぶことも多く、事務所に入る12歳まではセミ捕りやザリガニ捕りに夢中だったという。小学生時代には6年間合気道を習い、仮面ライダーごっこも楽しんでいたそうで、「男の子といることが多かったです」と振り返った。

ソロ音楽活動にも意欲「いつかやりたいな」

道枝は、今後の活動についても言及。「お芝居をやらせていただく機会が増えたので、それは続けていきたいですし、自分の(出演した)映画をアジアの方々に見ていただく機会があって、たくさんアジアの方に知っていただく機会があったんですよ」と、俳優としての活動を振り返った上で、「それをグループに還元できたらなっていうところもあったので、もっとアジアに向けて広げていきたい」と目標を明かした。

さらに、満島からソロでの音楽活動について質問されると、「いつかやりたいなと思ってます」と前向きな姿勢を見せた。

「山田涼介くんとか中島健人くんがソロで自分たちで曲出してライブとかをしているのを見ると、僕自身もそこの道をたどっていきたいなという気持ちはありますね。やってみないことにはやっぱり分かんないので」と、先輩たちの活動に刺激を受けていることを語った。

免許取得後のドライブで大渋滞に

移動中には、なにわ男子として19歳でデビューした当時の生活についても話題に。道枝はデビュー前まで実家で暮らし、その後、約半年間はメンバーと同じフロアのマンスリーマンションなどで生活していたと振り返り、「寮みたいな感じでしたよ」と語った。

また、運転免許を取得した際には、毎日のように教習所へ通い、何時間もキャンセル待ちをしていたという。

最近は自ら運転してドライブにも出かけるそうだが、東京ディズニーリゾートの周辺を一周して帰ろうとした際、土曜20時の混雑を忘れていたため、駐車場付近で大渋滞にはまってしまったという失敗談も披露した。

この放送は、TVer・Huluで配信されている。

【編集部MEMO】

道枝駿佑

2002年7月25日生まれ、大阪府出身。アイドルグループ・なにわ男子のメンバー。2014年に事務所へ入所し、2018年になにわ男子を結成。2021年11月12日にシングル「初心LOVE(うぶらぶ)」でCDデビュー。俳優としても活躍し、主な出演作にドラマ『母になる』『消えた初恋』『金田一少年の事件簿』『キャスター』、映画『今夜、世界からこの恋が消えても』『うるわしの宵の月』など。

(C)日テレ