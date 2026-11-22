BSテレ東のドラマ『ワカコ酒 Season10』(毎週水曜24:00～24:30)が2027年1月6日にスタートする。

武田梨奈

『ワカコ酒 Season10』は海外ロケを敢行

「酒飲みの舌」を持って生まれた OL・村崎ワカコ(武田梨奈)が様々な酒場をさすらい、「ぷしゅー」の決め台詞とともに女ひとり酒を堪能する姿を描く同作は、今年で連載15周年、累計350万部(紙・電子合計／既刊27巻)を超える新久千映の『ワカコ酒』(月刊コミックゼノン／コアミックス)が原作。

記念すべき「Season10」では、シーズン初の海外ロケをオーストラリア・ゴールドコーストで敢行。ふらりと立ち寄る赤提灯から隠れ家的な名店まで、ワカコが各地の美味しいお酒と肴を心ゆくまで堪能する“いつもの魅力”は健在だ。

「Season10」でもワカコ行きつけのお店「逢楽」の大将・石田(野添義弘)、山本(門間航)、同じくワカコが常連の居酒屋「こもり亭」大将・小森(津田寛治)、青柳(鎌苅健太)、さらに会社の同僚であるみぃさん(山田キヌヲ)やアベちゃん(渡部瑞貴)、長谷川(佐古井隆之)、伊藤(長谷川慎也)、オカダ主任(しおつかこうへい)の出演が決定している。

12月30日に『ワカコ酒スペシャル 秩父の酒めぐり』も放送

さらに、1月6日からの「Season10」放送に先立ち、12月30日(22:30〜)に『ワカコ酒スペシャル 秩父の酒めぐり』を放送。今年はワカコが酒造りが盛んな町・秩父へ西武鉄道の特急ラビューに乗って小旅行。豊かな自然と歴史・レトロな街並みが共存するこの町で、ワイン、クラフトビール、日本酒など地元が誇るお酒と名物の味噌を使った絶品グルメを堪能。さらに、ファンなら誰もが知るあのお店にも足を延ばす。

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