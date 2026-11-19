「日本文化を海外に売るには、まず時代劇を」――時代劇専門チャンネルで『帰郷』『約束』などの作品を演出した杉田成道氏が18日、千葉・幕張メッセで開催された「Inter BEE 2026」で基調講演に登壇。日本の時代劇が持つ魅力と海外展開の可能性を語る一方、制作技術の継承が危機に瀕している現状に警鐘を鳴らした。

杉田成道氏

『SHOGUN 将軍』『鬼滅の刃』にも通じる時代劇の魅力

杉田氏は、『鬼平犯科帳』から黒澤明監督の『七人の侍』『用心棒』、若い世代に支持される『るろうに剣心』『鬼滅の刃』まで、幅広い時代劇作品を紹介。さらに、韓国や中国の歴史ドラマが海外市場で存在感を示していることや、米国でヒットした『SHOGUN 将軍』にも言及した。

海外の観客が日本の侍に魅力を感じる理由については、「いわゆるストイシズム(克己禁欲主義)ですね。自己抑制の効いたストイックな侍というのに、魅力を感じるんでしょう」と分析。その精神性が、西洋のピューリタニズムとも共振するのではないかと考察する。

また、時代劇の面白さとして「痛快さ」「勧善懲悪」「人情」の3つを挙げ、その根底には日本独自の美学があると説明。仁・義・礼・智・信・忠・孝・悌といった儒教に由来する価値観や、己を律し、義のために生きる精神が時代劇を支えてきたと解説した。

「スタッフが消えたら二度と戻らない」

一方、杉田氏が強い危機感を示したのが、時代劇の制作環境だ。

2011年にTBS系『水戸黄門』の放送が終了するなど、民放地上波で時代劇を目にする機会が減少。杉田氏は以前、大学で講演した際、学生約150人に「忠臣蔵」や「新選組」を知っているか尋ねても、ほとんど手が挙がらなかったという経験も紹介した。

さらに深刻なのが、京都・太秦をはじめとする制作現場の問題だ。時代劇は、衣装やかつら、小道具、セットなど、特殊な技術を持つ職人によって支えられている。しかし、スタッフの高齢化や仕事の減少によって、次世代の人材が育ちにくくなっているという。「時代劇というのは特殊な才能の職人が集まって作っているものですから、こういうスタッフが消えたら、二度と戻りません」と危惧する。

それに対し、韓国や中国では、大規模な時代劇用オープンセットが存在し、日本の制作設備との規模の違いを指摘。「とにかく京都の太秦を救え。日本の文化を救え」と訴えながら、制作基盤の再生に向けて、琵琶湖周辺に大規模なオープンセットを整備する私案も披露し、彦根城や琵琶湖を借景に活用するという構想を示した。

杉田氏は、AIなどの技術が進歩する時代だからこそ、「人間とは何か」「幸せとは何か」「生きるとは何か」といった本質的な問いに向き合う必要があると力説。時代劇には、時代が変わっても変わらない人間の感情や生き方を描く力があるという。

そして、「日本文化を海外に売るには、まず時代劇を海外に」と改めて訴え、「日本文化を一番軽視しているのは日本人じゃないですか」と問題提起。世界に通用する可能性を持つ時代劇を、次の世代へ受け継いでいくことの大切さを強調した。