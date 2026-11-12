「僕たち2人のプレーにも注目してもらえたらうれしいです」――バレーボール男子日本代表の高橋藍選手と小川智大選手が所属するポーランドのルブリンの試合が、フジテレビNEXTとFODで生中継される。『バレーボール ポーランド タウロンリーガ 2026/27』として、11月15日22時55分からの第6節を皮切りに、最終戦までルブリンの全試合を日本語実況・解説付きで届ける予定。世界最高峰の舞台で共闘する2人が、日本のファンにメッセージを寄せた。

高橋藍＆小川智大、ポーランドの強豪ルブリンで共闘

世界最高峰のバレーボールリーグの一角であるポーランドのタウロンリーガ。2026/27シーズンからは、日本代表として活躍する高橋藍選手と小川智大選手が、強豪ルブリンに新たに加入した。

ルブリンは2024/25シーズンにリーグ優勝、2025/26シーズンに準優勝を果たした強豪。10月25日に開催されたスーパーカップでも、高橋選手と小川選手が出場し、連覇を達成した。

チームには、ポーランド代表としても活躍する世界屈指のアタッカー、ウィルフレド・レオン選手をはじめ、オポジットのケヴィン・ササク選手、セッターのマルチン・コメンダ選手らが所属。高橋選手と小川選手も加わり、2シーズンぶりのリーグ制覇を目指している。

フジテレビNEXTとFODでは、11月15日の第6節から最終戦まで、ルブリンの全試合を現地から日本語実況・解説付きで生中継する予定。世界トップレベルの選手が集うポーランドで、日本代表コンビがどのようなプレーを見せるのか注目が集まる。

高橋藍「世界の頂点を狙えるチームだと思っています」

今回の生中継決定にあたり、高橋選手と小川選手から日本のファンに向けたコメントが寄せられた。

高橋選手は、所属するルブリンについて「ルブリンはレオン選手をはじめ、世界のトップクラスの選手が揃っていて、世界の頂点を狙えるチームだと思っています」とコメント。

「個々の選手のレベルが高く、迫力のあるプレーはもちろん、チームとしてどう戦っていくのかにも注目してほしいです」と呼びかけ、「海外のクラブでは初めて小川智大選手と日本人同士でチームメイトになったので、僕たち2人のプレーにも注目してもらえたらうれしいです」と語った。

自身のプレーについても「僕自身もサーブや攻撃で積極的にチャレンジしながら、チームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。

さらに、日本で試合が中継されることには「日本の皆さんにもポーランドでの試合を見てもらえることになって、すごく嬉しいです!」と喜び、「ポーランドはバレーボールへの熱量が本当にすごく、世界トップレベルの選手たちが集まるリーグなので、その迫力や熱い雰囲気も楽しんでもらえたらと思います」とアピール。

「僕自身も新しい環境で、さらに成長した姿を見せられるように頑張りますので、日本からも応援よろしくお願いします!」とメッセージを送った。

小川智大「普段見られないようなプレーをお楽しみください!」

一方、小川選手はルブリンの注目ポイントとして、コーフィー選手(カナダ代表)、ムサ選手(フランス代表)、アレクス選手(ブルガリア代表)の名前を挙げ、「ブロックとスパイクがすごいですね!」と紹介。

日本のファンには「ポーランドは世界のトップリーグだと思います! なので普段見られないようなスパイク、ブロック、サーブ、レシーブ全てのプレーをお楽しみください!」と呼びかけた。

11月15日のルブリン対ジェシュフ戦から生中継

初回の中継は、11月15日22時55分からの第6節「ルブリン×ジェシュフ」。フジテレビNEXTとFODで生中継される。

続いて、11月18日28時25分から第7節「ゴジュフ×ルブリン」をフジテレビNEXTとFODで、11月23日28時25分から第8節「ルブリン×スヴァウキ」をフジテレビONEとFODで生中継する。第9節以降の詳細は番組公式サイトで順次発表される。

また、フジテレビNEXTでは国内最高峰の『バレーボール 2026-27 SV.LEAGUE』の注目試合も生中継。西田有志選手、甲斐優斗選手らが所属する大阪ブルテオンの試合を中心に、12月5日・6日のジェイテクトSTINGS愛知戦などを放送する予定だ。