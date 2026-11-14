劇作家・演出家・映画監督の加藤拓也氏の作品を集めた「特集・加藤拓也の演劇と映画」が、日本映画専門チャンネルで16日・17日(20:30～)に放送される。鞘師里保主演の『らんぼうものめ』、黒木華出演の『ここが海』、安達祐実出演の『景色のよい観光地』など舞台4作品をテレビ初放送するほか、門脇麦主演の映画『ほつれる』もラインナップされている。

鞘師里保、黒木華、安達祐実ら出演の舞台4作品をテレビ初放送

1993年生まれ、大阪府出身の加藤氏は、劇団「た組」を立ち上げ、舞台演出家として活動を開始。『もはやしずか』『ザ・ウェルキン』で第30回読売演劇大賞優秀演出家賞、『ドードーが落下する』で第67回岸田國士戯曲賞を受賞するなど、若くして数々の賞に輝いてきた。

その才能は演劇にとどまらず、ドラマ『俺のスカート、どこ行った?』『きれいのくに』などの脚本を手掛け、2022年には『わたし達はおとな』で長編映画監督デビュー。20日には長編監督第3作となる映画『日曜のあと』の公開を控える。

今回の特集では、独特の会話劇によって、現代を生きる人々の心の奥底にある感情や、人間関係の不穏さを浮かび上がらせてきた加藤氏の世界観を、舞台と映画の両面から紹介する。

テレビ初放送となる『らんぼうものめ』(2024年)は、加藤氏が初めて神奈川芸術劇場のキッズ・プログラムに参加した作品。鞘師里保が、都会から田舎に引っ越してきた小学生・薫平を演じる。神様に連れ去られた母親を助けるため、不思議な世界に迷い込む少年の冒険を描く。

同じくテレビ初放送の『ここが海』(2025年)には、橋本淳、黒木華、中田青渚が出演。日本各地を転々としながら暮らす家族を舞台に、夫が妻から「性別を変更しようと思っている」と告げられたことをきっかけに、家族の関係が変化していく姿を描く。

さらに、加藤氏が第67回岸田國士戯曲賞を受賞した作品の改訂版『ドードーが落下する 改訂版』(2025年)もテレビ初放送。芸人として活動する夏目は、自分だけに聞こえる声に悩まされ、やがて病院で一人になってしまう。問題を抱えた人間と周囲の人々との関係を描いた作品で、平原テツ、金子岳憲、鈴木勝大らが出演する。

2026年の舞台『景色のよい観光地』もテレビ初放送。平原テツ、田村健太郎、安達祐実、宮崎秋人らが出演し、山中の観光地を舞台に、人間の欲望を浮き彫りにする。茶屋を営む健介と隆治は、「毒のある料理」に魅了され、やがて常連客にも振る舞うようになる。しかし、その欲望は次第にエスカレートし、毒の魅力から逃れられなくなっていく。

門脇麦主演の映画『ほつれる』も放送

映画作品では、加藤氏が監督・脚本を務めた長編第2作『ほつれる』(2023年)を放送する。

門脇麦演じる主人公・綿子は、夫との関係が冷え切る中、友人の紹介で知り合った木村と頻繁に会うようになる。しかし、ある出来事をきっかけに木村との関係が揺らぎ、夫や周囲の人々、そして自分自身と向き合っていくことに。田村健太郎、染谷将太、黒木華らが共演する。

演劇と映画、それぞれの表現で人間の複雑な感情を描き続ける加藤氏。その創作世界をまとめて味わえる特集となっている。