誰もが知る有名観光スポットに、実はほとんど行ったことがないという長嶋一茂――60歳を迎えた一茂が、プライベートでも仲の良いゆうちゃみと冬の日光を巡るBS日テレの旅番組『一茂ベタ旅』(12月26日21:00～)が放送される。浅草から特急列車で出発し、日光東照宮や「おさるランド」を訪問。ゆうちゃみは慣れない案内役に大苦戦し、2人が突然ステージに呼び出されるハプニングも待ち受ける。

長嶋一茂＆ゆうちゃみ、浅草から特急列車で日光へ

旅の出発地点は東京・浅草駅。2人は東武鉄道の特急列車の個室に乗り込み、車窓の景色を楽しみながら栃木・日光へ向かう。

現地で訪れるのは、日光を代表する観光スポットの数々。まず「おさるランド」では、かわいらしい猿たちのショーを見学するが、客席にいた2人が急きょステージへ呼び出されるという、予想外の展開が待ち受ける。

続いて訪れるのは、世界遺産の日光東照宮。今回はゆうちゃみが案内役を務めるが、難しい漢字が並ぶ説明に大苦戦する場面も。そんなゆうちゃみを一茂が優しくフォローしながら、「三猿」などの名所を巡っていく。

プライベートでも親交がある2人だけに、年齢差を感じさせない飾らない掛け合いも見どころとなる。

日光名物の湯波料理や「ちたけそば」に舌鼓

旅の楽しみであるグルメも充実。昼からビールを楽しみ、地元で親しまれる「ちたけ(乳茸)そば」や、日光名物の「湯波料理」を味わう。

気心の知れた2人は、食事をしながらリラックスしたトークを展開。普段のスタジオ出演とは異なる旅先での素顔も垣間見える。

【編集部MEMO】

長嶋一茂

1966年1月26日生まれ、東京都出身。元プロ野球選手、タレント。立教大学を経て1988年にヤクルトスワローズに入団し、読売ジャイアンツでもプレー。現役引退後は俳優やタレントとして活動し、『ザワつく!金曜日』『一茂×かまいたち ゲンバ』などのバラエティ番組に出演。2026年に60歳を迎えた。

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