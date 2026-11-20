ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征が、28日にBS日テレで放送されるドラマ『士業サムライ～リスタート・プロフェッショナル～』(12:00～12:30)に出演する。浅香航大、山谷花純とともに、経営危機に陥った町工場の再生に挑む3人の専門家を演じる。

八木勇征

八木勇征が公認会計士、浅香航大が弁護士、山谷花純が中小企業診断士に

本作は、経営危機に陥った町工場を舞台に、公認会計士、弁護士、中小企業診断士の3人が力を合わせ、事業再生に挑むヒューマンドラマ。中小企業庁の協力のもと、専門知識だけでは解決できない経営者や従業員の思いにも向き合いながら、会社の再出発を目指す姿を描く。

日本の企業の99％以上を占める中小企業には、それぞれ経営者の夢や働く人々の暮らし、積み重ねてきた歴史がある。そんな企業の再出発を支える「事業再生支援者」たちに焦点を当て、専門性を生かした新たなキャリアの可能性も伝えていく。

実家が倒産した過去を持つ公認会計士、経営危機の町工場へ

物語の舞台は、長年にわたり印刷業を営んできた町工場「大野印刷」。しかし、時代の変化と経営難によって経営危機に追い込まれ、「この会社を、なんとか残したい」という切実な願いを抱えていた。

そんな町工場の再生に向け、中小企業活性化協議会から3人の専門家が派遣される。

八木が演じるのは、実家が倒産した過去を持つ公認会計士・大谷優馬。その経験から事業再生に誰よりも熱い思いを抱き、会社の立て直しに取り組む。

一方、浅香が演じる弁護士・清水健吾は、冷静な判断力と鋭い洞察力を武器に問題を解きほぐす人物。山谷が演じる中小企業診断士・三雲アヤは、柔軟な発想で企業に眠る新たな可能性を見いだしていく。

専門分野も性格も異なる3人は、それぞれの知識と経験を持ち寄って事業再生に挑むが、立ちはだかるのは厳しい経営数字だけではない。経営者の葛藤や従業員の不安、会社を取り巻く人々の思いが交錯する中、ときにぶつかり合いながらも未来を切り開こうとする。

果たして3人は、絶体絶命の危機にある町工場を再び立ち上がらせることができるのか。

このほか、大野印刷の社長・大野進役で杉本凌士、その妻・大野裕子役で土井きよ美、従業員・鈴木好太役で高橋岳則が出演。メインバンクの支店長・白石武を吉田雅一、中小企業活性化協議会の職員・飯田五郎を青木一平、同じく職員の森田浩を谷仲恵輔が演じる。

【編集部MEMO】

八木勇征

1997年5月6日生まれ、東京都出身。ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカル。2021年のドラマ『美しい彼』で本格的に俳優活動を開始。主な出演作にドラマ『婚活1000本ノック』『南くんが恋人!?』『LOVED ONE』、映画『矢野くんの普通の日々』『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』など。BS日テレ『士業サムライ～リスタート・プロフェッショナル～』では公認会計士・大谷優馬を演じる。

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