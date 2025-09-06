BSテレ東のドラマ『ワカコ酒 Season9』(10月1日スタート 毎週水曜24:00～24:30)の記者会見が5日、都内で行われ、主演の武田梨奈が登壇した。

  • 武田梨奈

    武田梨奈

サムギョプサルの食べ方に注目

記者会見には、プロデューサーの川村庄子氏(テレビ東京)も登壇。今シーズンの見どころの一つとして、村崎ワカコ(武田梨奈)のサムギョプサルの食べ方を挙げた。このシーンについて、武田はこのように説明した。

「韓国のお友達がいるんですけど、サムギョプサルを食べに連れていってくださって。その時に、私が一個一個包んでいたら、『それをやると手が汚れるから、もっと簡単で豪快な食べ方があるよ』と、韓国で流行っているという食べ方を教わった」

「絶対にNGが出るだろうなと思ったんですけど、ガッツリ2人前を食べる合間で(その食べ方を)入れていて。本編を観たら、しっかりと使ってくださっていて(笑)。一見、お行儀が悪いかなと思われそうな食べ方なんですけど、現地の方が勧めてくださったので、それをやってみました」

果たして、どんな食べ方なのか。10月29日放送予定の第5話「待望のサムギョプサル」は要チェックだ。

自分のために持ってきてくれたケーキを投げつける…遊井亮子が印象に残っているシーンを明かす　『浅草ラスボスおばあちゃん』
サムギョプサルの食べ方に注目　武田梨奈「NGが出るだろうなと思った」　『ワカコ酒 Season9』記者会見
マツコ＆村上不在の異例事態『月曜から夜ふかし』が高数値＝週間テレビ番組注目度ランキング
川原(中島歩)が見せた愛すべき“矛盾”『愛の、がっこう。』が「人間を描けている」理由
ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ『マイ・ユース』今夜日韓同時配信スタート
佐藤隆太×岡田義徳×塚本高史『THE3名様』20周年記念イベント、FODで独占配信
フジ、海外共同制作ドラマ『HEART ATTACK』アジア国際映像祭で受賞 『新しいカギ』もノミネート
多部未華子、初のDV被害者役に挑戦「ハードな描写も多いです」
山中崇、「人のもつ欲望を煮詰めたような男」役で主演　ショートドラマ『絶対殺したいパパ』
北村有起哉、岡田惠和脚本で地上波GP帯ドラマ初主演　仲間由紀恵と12年ぶり共演で夫婦役
松島聡、地上波連ドラ初主演でヤンキー系シングルファーザー「timeleszの中でも末っ子のほうなので…」
バイプレイヤーの泉 第163回 中島歩、良夫からクズ婚約者まで――この人の振り幅はメトロノームのよう
関連画像をもっと見る

ドラマ『ワカコ酒 Season9』イントロダクション

村崎ワカコ(武田梨奈)は酒と料理が何より大好きな26歳。偶然見つけた店でも、勇気を出して一歩足を踏み入れる呑兵衛女子である。ワカコは職場での出来事に想いを巡らせたり、他のお客さんたちの会話に耳を傾けたりしながら、酒場でのひとり飲みを満喫している。

時にはこれと決めた料理と酒に舌鼓をうち、時にはまったりと旬の料理とお酒を嗜み―そんなワカコの酒との付き合いを優しく見守る友人や会社の同僚、行きつけの店「逢楽」の大将ら、周りの人々。酒と料理がぴったりと合わさった刹那、全身が高揚感に包まれた彼女の口からは、思わず「ぷしゅー」と吐息が漏れる。ワカコ、至福の瞬間である。

  • 武田梨奈
  • 武田梨奈
  • 武田梨奈
  • 武田梨奈
  • 武田梨奈
  • 武田梨奈
  • 武田梨奈