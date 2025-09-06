サムギョプサルの食べ方に注目　武田梨奈「NGが出るだろうなと思った」　『ワカコ酒 Season9』記者会見

BSテレ東のドラマ『ワカコ酒 Season9』(10月1日スタート 毎週水曜24:00～24:30)の記者会見が5日、都内で行われ、主演の武田梨奈が登壇した。

武田梨奈

サムギョプサルの食べ方に注目

記者会見には、プロデューサーの川村庄子氏(テレビ東京)も登壇。今シーズンの見どころの一つとして、村崎ワカコ(武田梨奈)のサムギョプサルの食べ方を挙げた。このシーンについて、武田はこのように説明した。

「韓国のお友達がいるんですけど、サムギョプサルを食べに連れていってくださって。その時に、私が一個一個包んでいたら、『それをやると手が汚れるから、もっと簡単で豪快な食べ方があるよ』と、韓国で流行っているという食べ方を教わった」

「絶対にNGが出るだろうなと思ったんですけど、ガッツリ2人前を食べる合間で(その食べ方を)入れていて。本編を観たら、しっかりと使ってくださっていて(笑)。一見、お行儀が悪いかなと思われそうな食べ方なんですけど、現地の方が勧めてくださったので、それをやってみました」

果たして、どんな食べ方なのか。10月29日放送予定の第5話「待望のサムギョプサル」は要チェックだ。

ドラマ『ワカコ酒 Season9』イントロダクション

村崎ワカコ(武田梨奈)は酒と料理が何より大好きな26歳。偶然見つけた店でも、勇気を出して一歩足を踏み入れる呑兵衛女子である。ワカコは職場での出来事に想いを巡らせたり、他のお客さんたちの会話に耳を傾けたりしながら、酒場でのひとり飲みを満喫している。

時にはこれと決めた料理と酒に舌鼓をうち、時にはまったりと旬の料理とお酒を嗜み―そんなワカコの酒との付き合いを優しく見守る友人や会社の同僚、行きつけの店「逢楽」の大将ら、周りの人々。酒と料理がぴったりと合わさった刹那、全身が高揚感に包まれた彼女の口からは、思わず「ぷしゅー」と吐息が漏れる。ワカコ、至福の瞬間である。