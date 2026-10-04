俳優の福士蒼汰と志田彩良が、4日に放送される日本テレビのバラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)に出演。志田が「結構、狂ってるぐらい好きで」と並々ならぬチーズ愛を明かす。

今回は、ゲストと一緒に汗を流し、おいしいグルメを食べて仲良くなる人気企画「ファミリアグルメスタジアム」の第5弾。同日スタートの日本テレビ系ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』(毎週日曜22:30～)から、福士と志田が参戦する。

テーマは、さまざまな料理と相性のいい“最強グルメ”のチーズ。志田は「チーズ大好きです」と即答し、「結構、狂ってるぐらい好きで。めちゃくちゃ食べます」とチーズ愛を告白する。

一方、福士は「でも、チーズは…」と言葉を濁し、菊池風磨から「とんでもない回に来ちゃいましたね」とツッコまれる。

人気店の“本物メニュー”を見極める

最初に挑戦するのは、人気店のメニューを見極める恒例企画「クイズあるなしドン!」。店自慢のチーズグルメが2品登場するものの、実際に販売されているのは1品だけで、もう一方は出演者を惑わせるために作られた架空のメニューとなる。

チーズに浸った100％ビーフのハンバーガーや、チーズを豪快にかけた肉料理、チーズまみれのピザ、塩パンとチーズを組み合わせたワンハンドグルメなどが続々登場。「俺、これ食いたい!」「どっちもあるよ!」と迷うメンバーたちは、料理のビジュアルや店のコンセプトをヒントに“本物”を見抜こうとする。正解した先には、見た目も味も摩訶不思議なチーズケーキが待っている。

縄跳びしながら世界のチーズを暗記

続いては、縄跳びと暗記を組み合わせた「ぴょんぴょんメモリー」に挑戦。縄跳びをしながら次々と表示される世界のチーズの名前と写真を覚え、最後の解答タイムでより多く答えられたチームが勝利となる。

マスカルポーネ、タレッジョ、フェタ、エメンタール、ラクレットなど、聞き慣れたものから難しい名前までさまざまなチーズが登場。しかし、縄跳びに気を取られ、覚えたはずの名前が次々と抜け落ちていく。

必死に集中する原嘉孝にメンバーが話しかけると、「話しかけないで!」と余裕を失う場面も。福士も大パニックとなる中、timeleszとゲストが最新チーズグルメを懸けてゲームに挑む。

【編集部MEMO】

志田彩良は、1999年7月28日生まれ、神奈川県出身。2014年に短編映画『サルビア』で俳優デビュー。ドラマ『ゆるキャン△』シリーズ、『ドラゴン桜』『消せない「私」-復讐の連鎖-』、映画『からかい上手の高木さん』『恋を知らない僕たちは』などに出演。現在は日本テレビ系日曜ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』に出演している。

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