「歌は本職なので、ここはもう問題ないかなと思っています!」――timeleszの菊池風磨が、自身初となる歌手役と父親役に挑戦する。2027年1月スタートの日本テレビ系ドラマ『うたおや』(毎週水曜22:00～)では、地元でしか人気のない歌手を演じ、シングルマザーとの結婚をきっかけに突然3人の子どもの父親に。岡田惠和氏の脚本で描く、笑いと涙のホームドラマが開幕する。

菊池風磨

菊池風磨、売れない歌手＆突然3人の父親に

同作は、『最後から二番目の恋』シリーズや『日曜の夜ぐらいは…』などを手掛けた岡田惠和氏が脚本を担当。舞台は神奈川・横須賀で、菊池が演じるのは、地元でしか人気のない歌手・風間五郎だ。

「一発屋と呼ばれるくらい、売れてみたかった」と嘆くほど、ヒット曲に恵まれない五郎。「今日で終わり」と決めたラストステージで、3人の子どもを育てるシングルマザーと出会い、結婚することに。突然3人の父親となり、初めての結婚生活と子育てに奮闘するが、さらに予想外の出来事が待ち受ける。

笑って、泣いて、途方に暮れながらも、歌うことを諦めない五郎の姿を描く、人情全開の熱唱系ホームドラマとなる。

自身もアーティストとして活動する菊池だが、ドラマや映画で歌手役を演じるのは今回が初めて。父親役も初挑戦となる。

菊池は「今回は予想もしてなかった役で、同時に今までやったことのない役ということで、すごく楽しみです。まさか自分が父親役、しかもシングルマザーの女性と出会って急に父親になるって…! ドラマがあって素敵だなと思いました」と、出演決定への思いをコメント。

「いきなり3人のパパになる…それすらもすぐに受け入れることができる器を持っている役なので、僕もそのような大きな器の男になれるように、演じながらいろいろなことを学ばせていただこうと思っています」と意気込む。

五郎の人物像については「本当に優しくて、人想いなキャラクターです。過去に路頭に迷うこともあるような、少しつらい過去も持っているけれども、前を向いています」と説明。

その上で、「とにかく台本を読んでいても優しいですね。そこが僕と全く同じところだなと(笑)」と冗談を交えながら、「夢に向かって一生懸命走っているというところもすごく共感できます。自分の夢に向かって毎日素直に生きている姿というのは僕もひかれますし、シンパシーを感じているキャラクターです」と語った。

劇中では歌唱シーンも大きな見どころになるが、菊池は「歌は本職なので、ここはもう問題ないかなと思っています!」と自信を見せる。

また、撮影に向けては「掛け合いが多いドラマなので、テンポが上がるときもあれば、ゆったり間を楽しむ瞬間もあると思います。そんな会話劇を楽しみにしています」と期待を寄せた。

岡田惠和氏「菊池風磨がいれば大丈夫」

脚本を担当する岡田氏は、菊池について「なんとも頼もしく楽しい相棒。ご機嫌で書かせていただいてます」とコメント。2人がタッグを組むのは今回が2作目となる。

五郎については「誰かを幸せにしたいと強く祈っているような男です。敵を倒したりするわけではないけど、一緒にいてくれます。近くに、そばにいてくれます。一緒に笑ったり、泣いたりしてくれます。そして歌ってくれます」と紹介。

さらに、「毎日いろいろあるけど、週の真ん中に心穏やかな気持ちになっていただけると思っております。しんどいことばっかりあるけど、菊池風磨がいれば大丈夫。そんなドラマを目指します」と、作品に込める思いを明かした。

菊池も「2027年も素敵な一年になりますように、そのような最高のスタートをお送りできたらなと思っております。ご覧いただけた際には心温まるドラマにしたいと思っております」と呼びかけている。

なお、劇中で五郎が歌う楽曲の制作陣や追加キャストなど、詳細は今後発表される。

【編集部MEMO】

菊池風磨

1995年3月7日生まれ、東京都出身。アイドルグループ・timeleszのメンバー。2011年にSexy ZoneとしてCDデビュー。グループでの音楽活動に加え、俳優、バラエティ番組のMCなど幅広く活躍する。主な出演作にドラマ『ゼイチョー ～「払えない」にはワケがある～』『私たちが恋する理由』『放送局占拠』『こちら予備自衛英雄補?!』、映画『#真相をお話しします』など。2027年1月期の日本テレビ系ドラマ『うたおや』では、初の歌手役・父親役に挑む。

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