「美味そう～!」「ほろほろ!」――きょう15日に放送される日本テレビのバラエティ番組『timelesz ファミリア』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、timeleszが餃子・から揚げ・BBQの達人たちが振る舞う絶品グルメを懸けてゲーム対決に挑む。菊池風磨が思わずつまみ食いしてメンバーから抗議されるほか、松島聡チームへの助っ人参戦で思わぬ波乱を巻き起こす。

菊池風磨の助っ人参戦で松島聡チームに大波乱!?

今回は、佐藤勝利チームと松島聡チームに分かれてグルメ争奪バトルを開催。勝ったチームだけがごちそうを味わえるというルールに、メンバーたちも本気モードで挑む。

まず登場するのは、独創的な餃子を次々と生み出す「餃子の神」パラダイス山元。今回はA5の松阪牛を使った贅沢な「ギュウザ」と、旬のレンコンを使った秋餃子を振る舞う。

豪華な食材にゲストの小峠英二も「食べてみたい、これ」と興味津々。さらに、一足先に餃子を味わえる「一口ご褒美チャンス」も用意されるが、松島チームにまさかの展開が待ち受ける。

続いて登場するのは「から揚げの神」小山さん。ブランド鶏を使い、前回よりもグレードアップした家庭で作れるから揚げを披露する。

おなじみの調理技術「手タンブリング」を巡っては、菊池風磨と小峠がヒートアップ。さらに、timeleszのメンバーカラーにちなんだ7種類の食材を使った「timeleszスパイス」も考案される。それぞれの色にどんな食材が選ばれたのかを両チームがクイズで予想すると、自信満々の回答から珍回答まで続出。小山さんの思わぬ本音も明らかになる。

そして「BBQの神」ユウマさんが披露するのは、肉のうまみが詰まった「プルドポークサンド」。

大きな豚肉の塊にじっくり火を入れ、さらに寝かせるという、手間暇を惜しまない仕込みに密着。スタジオで肉をほぐすと、「美味そう～!」「ほろほろ!」と歓声が上がる。

そんな中、菊池が思わずつまみ食いすると、メンバーから抗議の声が。番組では家庭でも楽しめるプルドポーク風の一品の作り方も紹介する。

小峠英二も体を張る「懸垂ボールランチャー」

ごちそうを懸けたゲーム対決も白熱する。

「おんぶ de 小豆つかみ」では、2人1組でおんぶをし、下の人がしゃがんで、上の人が菜箸で小豆をつかむという難題に挑戦。力と繊細さが求められるゲームに、メンバーたちは「めっちゃ難しい!」と苦戦する。そんな中、助っ人として菊池が加わった松島チームに大波乱が起こる。

最終対決は、バーにぶら下がりながら、飛んでくるボールを懸垂でかわす「懸垂ボールランチャー」。絶品グルメを味わうため、timeleszのメンバーも小峠も限界まで体を張る。

【編集部MEMO】

timelesz

2011年11月にSexy ZoneとしてCDデビューし、2024年4月にグループ名をtimeleszに改名。2025年には新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』を経て新メンバーが加入。現在は佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、篠塚大輝の7人組として活動する。音楽活動のほか、ドラマ、映画、舞台、バラエティなど幅広い分野で活躍している。

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