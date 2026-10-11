きょう11日に放送される日本テレビのバラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、timeleszが年齢も性別も異なる5人の“あか抜け迷子”を60分で変身させる企画と、「グルメスタジアム チーズSP」の後半戦を届ける。

timeleszがさまざまなジャンルの“すごいお方”と出会い、ファミリア(＝仲間)になるべく新たな扉を開いていく同番組。過去2回、悩める大学生のあか抜けをサポートしてきた企画には、放送後に「息子をあか抜けられる機会があったらぜひ手を挙げたい」「シリーズ化を望みます」といった反響が寄せられ、今回は対象を広げてパワーアップする。

timelesz、5人を60分で“あか抜け”へ

今回スタジオに登場するのは、年齢も性別も異なる5人の“あか抜け迷子”。timeleszのメンバーが、ファッションやヘアスタイルを工夫しながら、わずか60分でのイメージチェンジを目指す。

助っ人には、プラスサイズモデルとしても活躍する安藤なつと、モデル・俳優の安斉星来が参加。さらにメンズファッションの専門家やスタイリストらがモニタリングし、メンバーへアドバイスを送る。

佐藤勝利＆橋本将生ペアが担当するのは21歳の大学生。橋本が「抜け感」をプラスする着こなしを伝授する。

原嘉孝＆篠塚大輝ペアは、女性ファッション誌からコーディネートのヒントを探すことに。松島聡は安斉を助っ人に、今回最年長となる65歳の“あか抜け”に挑戦するほか、菊池風磨＆寺西拓人ペアも印象を一新するコーディネートを提案する。

メンバーたちの試行錯誤とともに、すぐに取り入れられるファッションやヘアアレンジのテクニックも紹介される。

福士蒼汰＆志田彩良、謎の「シルエットポーカー」

後半は、前回に続いて「グルメスタジアム チーズSP」を放送。

日本テレビ系ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』(毎週日曜22:30～)から福士蒼汰と志田彩良を迎え、チーズをテーマにした新競技「シルエットポーカー」に挑戦する。

ルールは、各チームのメンバーがシルエットの中で“あるチーズ料理”を食べている姿を披露するというもの。しかし、本当にチーズ料理を口にしているのは1人だけで、ほかのメンバーは別のものを使い、あたかも本物を食べているように見せかける。

相手の動きや食べ方から本物を見抜く心理戦。果たして勝利するのはどちらのチームなのか。