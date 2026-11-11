元プロ野球選手の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画「【ゴジラ】松井秀喜が巨人の監督に就任! ドラ1織田翔希の獲得なるか!?」に出演。巨人・松井秀喜新監督との交流について、これまで明かしてこなかったというエピソードを語った。

松井秀喜新監督

江川卓氏が松井秀喜監督との“関係性”を明かす

松井秀喜新監督との交流について尋ねられた江川氏は、「現役時代は、プライベートでお話ししたことはあります」と回答。ただし、「プライベートっていうのはグラウンドの上だけですね。お食事とかそういうのは一緒に行ったことはありません」と説明した。

続けて、「ないんですけど、ここはだから初めて話すんでしょうね。松井さんの話ってしたことないからね」と前置きし、「長嶋さんが松井さんをドラフト1位かなんかで指名されてたんだよね、確かね」と、松井監督と長嶋茂雄さんの関係に言及。

そして、「長嶋さんと松井さんがお食事されてるところと、僕が行ったことあるところが同じだったので、その話題をよく話してましたね」「これは皆さんにお話しするのは初めてだと思いますけど」と改めて述べ、「長嶋さんの関係があるので、ちょこちょこ会話はしてたっていうぐらいですね。だけど野球の話はしたことないですね」と、松井監督との関係性を明かしていた。