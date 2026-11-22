アルペンは、プライベートブランド「TIGORA(ティゴラ)」より、高機能かつ手ごろな価格の「2026年秋冬レディスアウターコレクション」を、全国のスポーツデポ、アルペンおよび公式オンラインストアにて販売している。

本コレクションは、すべてのモデルの表地に水を弾きやすい撥水加工を施し、秋冬の外出時における急な雨や雪、日常の汚れに対応するほか、中綿には、軽量性と保温性を兼ね備えた高機能中綿「THERMOLITE(R) EcoMade」と、空気を多く含み暖かい「700FPの天然ダウン」という2つの素材を採用。アイテムごとに中綿の厚みやシルエットを変えており、気温や着用シーンに応じた使い分けができる。

また、冬場の着脱時に気になる静電気を抑えるため、THERMOLITE(R)採用モデルには静電気が起きやすい箇所に静電糸を使用する静電気軽減機能を搭載。さらに、子育て中のスタッフを含む女性社員の声を取り入れ、重ね着をする季節でもストレスなく動けるよう、素材やシルエット、パターン、仕様など多角的な視点から「動きやすさ」にこだわった設計となっている。

ラインアップは以下のとおり。

ライトダウンジャケット

アウターとしてもミドラーとしても幅広く着回せるノーカラーのライトダウン。顔まわりがすっきり見えるデザインで、収納袋付きのためコンパクトに持ち運びができ、外出時の防寒から移動着、室内着まで幅広く活躍する。サイズはS / M / L / XL、カラーはオフホワイト、ライトグレー、ブラックの3色展開で、価格は4,999円。

マルチポケット撥水キルトジャケット THERMOLITE(R)使用

「暖かさ」と「軽さ」が特徴のTHERMOLITE(R) EcoMadeの中綿を使用したノーカラーのキルトジャケット。重ね着しても動きやすいゆったりしたシルエットと、保温・撥水・防風・マシンウォッシャブル・静電気軽減機能を採用。さらに、走っても物が落ちない表側のファスナー付き二重ポケット(深め・浅め仕分け仕様)やペットボトルが入る内ポケットを採用し、手ぶらで出かけられる収納力を実現している。サイズはS / M / L / XL、カラーはスモークグリーン、ライトベージュ、チャコールグレー、ブラックで価格は6,999円。

撥水フードジャケット THERMOLITE(R)使用

THERMOLITE(R) EcoMadeの中綿が外からの寒気を遮断する、デイリーからアウトドアまで使いやすい定番のフードジャケット。保温・撥水・防風機能に加え、静電糸による静電気軽減機能と自宅の洗濯機で洗えるマシンウォッシャブル仕様を備えている。サイズはS / M / L / XL、カラーはライトグレー、ブラックの2色展開で、価格は7,999円。

撥水ロングコート THERMOLITE(R)使用

THERMOLITE(R) EcoMadeの中綿を使用し、お尻や太ももまで隠れる着丈で真冬の屋外活動やスポーツ観戦にも対応するロングコート。保温・撥水・防風・マシンウォッシャブル・静電気軽減の5機能を備え、厚着をしても腕まわりが動かしやすいパターン設計としながら、カジュアルになりすぎず上品で高見えするシルエットとなっている。サイズはS / M / L / XL、カラーはライトグレー、ブラックの2色展開で、価格は1万2,980円。