アルペンは11月20日から30日まで、「ブラックフライデーセール」を開催している。スポーツデポ・アルペンではランニングシューズや冬物ウェアなど105万点を特別価格で販売。アルペンアウトドアーズでは防寒アウターやフリースなどが最大35%オフになる。

ランニングシューズや中綿ジャケットなどが特別価格に

アルペンによると、今回のセールは同社で過去最大規模。全国のスポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズ、ゴルフ5と公式オンラインストアで11日間開催する。スポーツデポ・アルペンでは、ランニングシューズのほか、サッカーや野球などの競技用品、中綿ジャケット、ウインドブレーカー、スニーカー、スポーツバッグなどを特別価格で販売する。

アウトドアの冬物ウェアは最大35%オフ

アルペンアウトドアーズとアルペンアウトドアーズエッセンシャルストアでは、ザ・ノース・フェイスやコロンビア、マムート、ミレーなどの防寒アウターやフリースが最大35%オフに。メレルやホカの対象トレッキングシューズは30～40%オフとなる。キャンプ用品では、コールマンの「タフ2ルームDX3025」や「インフィニティチェア」、ノルディスクのテントなどが30%以上の割引となる。

ゴルフ5ではクラブを値下げ、冬のラウンド向けウェアも

ゴルフ5ではキャロウェイの「QUANTUM」やタイトリストの「Tシリーズ」アイアンを値下げする。中古クラブは対象モデルが最大6,000円引きに。このほか、ニューバランスやアディダスなどのゴルフシューズや各ブランドのバッグをクリアランス価格で販売し、ダウンジャケットは税込4,999円からそろえる。

セールのCMには、アイドルグループ「僕が見たかった青空」が11月18日にリリースした9枚目のシングル「僕は味方だ」を起用した。テレビCMは11月19日から北海道、長野県、中京、関西、福岡県、沖縄県で放送し、Web CMは全国で配信する。