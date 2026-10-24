朝晩の空気がひんやりしてくると、部屋でくつろぐ時間も心地よく整えたくなるもの。座る場所や足元、窓まわりを見直せば、いつものリビングも秋冬に向けて使いやすくなりそうです。でも、商品選びは失敗したくないですよね。そんなときに参考になるのが、毎年売れる「人気定番商品」。

今回は、ホームセンターのカインズに「秋に絶対買い」な毎年売れる定番商品を聞いてみました。その中から、座椅子、洗えるラグ、カーテンに組み合わせて使うアイテムなど6商品を紹介します。

もこもこの座面でくつろぐ「座り心地のよい座椅子」

読書やテレビを見る時間のおともに選びたいのが、「座り心地のよい座椅子」。たっぷりのウレタンチップを使い、もこもこの触り心地とへたりにくさを特徴としています。

背もたれは水平時を含む6段階に調整可能。座面の高さは20cmあり、床で過ごす場所にクッション性をプラスできます。

ソファのような座り心地を目指した「もこもこハイバック座椅子」

ボリューム感のある座椅子が気になる人には、「ソファのようなもこもこハイバック座椅子」も。ハイバック仕様で、ソファのような座り心地をうたう商品です。

背もたれは5段階のリクライニング式。テレビを見るときや、ゆっくり本を読みたいときなど、過ごし方に合わせて角度を調整できます。

短い毛足で掃除もしやすい「洗えるクッションラグ」

床に座ったり寝転んだりするスペースには、「洗えるクッションラグ」を。18mmのウレタンを中材に使い、クッション性を持たせています。

毛足が短く掃除がしやすいほか、ペットの爪が掛かりにくい点も特徴。制菌防臭加工や裏面のすべり止め加工を施し、下の階に音が響きにくい防音性も備えています。

さらりとした生地で一年を通して使え、床暖房やホットカーペットにも対応しています。丸洗いできますが、洗濯機を使う場合は、容量10kg以上を目安としたコインランドリーなどの大型洗濯機が推奨されています。

なめらかな肌触りの「洗えるラグ ボリューム＋ Pitapa」

肌触りを重視する人には、「洗えるラグ ボリューム＋ Pitapa」のシロクマ アイボリーも候補になりそう。シロクマの毛並みのような、なめらかな肌触りを特徴としています。

中材にはウレタンフォームを使い、クッション性を持たせた仕様。裏面にはすべり止め加工があり、ズレにくさにも配慮しています。防音効果も備え、ホットカーペット・床暖房に対応しています。

こちらも丸洗いできますが、洗濯機を使う場合は、容量10kg以上を目安としたコインランドリーなどの大型洗濯機が推奨されています。

洗えるラグ ボリューム＋ Pitapa(シロクマ アイボリー) 約190×240cm、画像は約185×185cmの使用イメージ

シロクマの毛並みのようななめらかな肌触り

今のカーテンにプラスする「遮熱・保温カーテンライナー」

窓まわりの冷気が気になり始めたら、「組合せて使える遮熱・保温カーテンライナー」もチェック。ドレープカーテンやレースカーテンの裏側に取り付けて使う商品です。

窓から入る日射しや熱気、隙間からの冷気を防ぐ仕様で、カーテンと組み合わせることで遮光・遮熱・保温・UVカット効果を高めます。単品でも使え、好みのサイズにカットできるのもポイントです。

カーテンを買い替える前に、今あるものに追加する方法を検討したい人にも向いていそうです。

遮光や遮音も気になるなら「陽射し・音・熱・冷気を遮る裏地カーテン」

冷気対策に加えて、光や音にも配慮したいときは、「陽射し・音・熱・冷気を遮る裏地カーテン」という選択肢も。遮光率99.99%で、室内の音を外に漏れにくくする遮音性や、遮熱性を備えています。

紹介する商品は幅105×丈195cmの1枚入りで、適用カーテンサイズは100×200cm。両開きのカーテンに使う場合は、必要な枚数も確認しておきましょう。

素材はポリエステル100%。洗濯ネットに入れ、弱水流または手洗いコースで洗濯できます。タンブル乾燥には対応していないため、洗濯後は形を整えて陰干しします。

ボタンで簡単に取り付け可能

くつろぎ方に合わせて選べる座椅子、洗って使えるラグ、今のカーテンに追加できる窓まわりのアイテム。部屋で気になっている場所から見直して、秋冬のおうち時間を心地よく整えてみてはいかがでしょうか。

※商品情報は2026年10月23日の確認内容に基づきます。購入時は商品ページの最新情報や取り扱い表示を確認してください。